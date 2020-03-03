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Смертоносный коронавирус лишил жизни еще более 30 человек в Китае

3 марта, 03:28

Елена Вус

Все случаи летальных исходов были зарегистрированы в провинции Хубэй

Число жертв нового коронавируса в Китае, где ранее исследовали влияние, которое инфекция оказывает на человеческий организм, возросло на 31 до 2943, выздоровели более 47,2 тыс. человек. Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении Государственного комитета по делам здравоохранения КНР.

За сутки была зафиксирована 31 смерть, почти 2,8 тыс. человек выписаны из больниц. Общее число инфицированных коронавирусом нового типа в Китае составляет более 80,1 тыс.

По информации ведомства, все случаи летальных исходов были зарегистрированы в провинции Хубэй, из них 24 — в Ухане. Число зараженных в Хубэе возросло на 114. В понедельник из местных медучреждений были выписаны более 2,4 тыс. человек.

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Тем временем, правительство Ирана заявило о 66 погибших от вспышки коронавируса в стране.

А в Италии за сутки число летальных случаев от китайского коронавируса COVID-19 увеличилось с 34 до 52. Количество зараженных выросло до 1835 человек, 149 вылечились. Около 166 человек остаются в реанимации.

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Кроме того, за минувшие сутки первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в семи странах. Опасная болезнь проникла в Португалию, Андорру, Индонезию, Латвию, Саудовскую Аравию, Тунис. Добрался коронавирус и в Марокко.

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Китай жертвы заражение коронавирус

Источник: ТАСС

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