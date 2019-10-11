"Следующая пресс-конференция в сауне": в сети бурно обсуждают марафон Зеленского

«Досталось» и пресс-секретарю президент Юлии Мендель, которой припомнили «особое обращение» с журналистами

/ Фото: president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский провел рекордный пресс-марафон с журналистами, который длился 14 часов. Однако в соцсетях украинцы обсуждали не только главу государства, но и его пресс-секретаря Юлию Мендель. Сайт "Сегодня" собрал подборку реакция пользователей сети.

Отметим, что команда президента выбрала необычную локацию для проведения встречи со СМИ, на которой за целый день побывали 300 журналистов. Общение проходило в огромном павильоне, на территории которого пару десяткой заведений с едой – к столу Зеленского и журналистов подавали то пиццу, то бургеры. В соцсетях подметили данный момент и сравнили с известной картиной Леонардо Да Винчи "Тайная вечеря".

Как сообщали новости "Сегодня", украинского лидера спрашивали о "формуле Штайнмайера", особом статусе Донбасса, разведении сил, переговорах с Россией, ПриватБанке и многом другом. Читайте все подробности о пресс-марафоне Зеленского с фото и видео.

Сам же Зеленский отмечал, что что очень устал после 14 часов марафона, но постарался ответить всем максимально откровенно, и выразил благодарность и журналистам, пришедшим к нему на интервью, и телезрителей.

Все подробности в спецтеме Пресс-марафон Зеленского

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