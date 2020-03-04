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"Слуга народа" экстренно собирает фракцию, перезагрузка Кабмина под вопросом

4 марта, 14:10

Кристина Зеленюк, Сергей Мартынец

Сегодня на внеочередном заседании Верховной Рады, которое назначено на 16:00, могут перезагрузить не весь состав Кабинета министров из-за того, что некоторые кандидаты отказались.

По словам замглавы фракции "Слуга народа" Александра Корниенко, по неподтвержденной информации от вхождения в новый состав правительства отказались нынешний министр экономики Тимофей Милованов (которому предложили позглавить МинАПК), нынешний министр культуры и спорта Владимир Бородянский (его министерство предложили разделить и оставить его на должности министра культуры), и Роман Жуковский (кандидат на пост министра экономики).

"Будем встречаться с кандидатом в премьер-министры (Денисом Шмыгалем – Авт.) и он доложит нам текущую ситуацию по кадровым вопросам. На 14:30 у нас фракция", – сказал Корниенко.

По его словам, за увольнение Гончарука голоса есть. Однако, отвечая на вопрос сайта "Сегодня" о том, могут ли сегодня перезагрузить не весь Кабмин из-за отказавшихся кандидатов, Александр Корниенко ответил: "Да, это возможно. Просто некоторые министры будут работать с приставкой и.о. Но этот вопрос мы быстро решим".

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Также идет сбор подписей за проведение в четверг 5 марта внеочередного заседания Верховной Рады.

"Думаю, что шансы большие. Сбор подписей для проведения внеочередного заседания по отставке генерального прокурора", – ответил Корниенко.

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Все подробности в спецтеме Отставка Гончарука

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Верховная Рада Кабинет министров слуга народа Александр Корниенко

Источник: Сегодня

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