"Кабмин Шмыгаля": СМИ назвали имена министров

После того, как на заседании парламентской фракции СН президент Владимир Зеленский предложил "слугам народа" принять отставку Алексея Гончарука и проголосовать за кандидатуру нового премьер-министра Дениса Шмыгаля, в сети появились списки членов обновленного правительства.
Как сообщает LB.ua, министром экономики вместо Тимофея Милованова станет Роман Жуковский . Его мать – Валентина Жуковская, одно время возглавляла банк "Надра". Сам Милованов останется министром, но только сельского хозяйства.
Министром финансов вместо Оксаны Маркаровой должен стать Игорь Уманский .
Дмитрия Дубилета на должности министра Кабинета министров сменит Олег Немчинов , бывший госсекретарь Министерства молодежи и спорта.
В Министерстве развития громад и территорий Шмыгаля могут заменить Алексей Чернышов (глава Киевской ОГА) или Ольга Бугай (глава одного из директоратов Офиса президента).
Алексей Резников возглавит Министерство по реинтеграции.
Также появится должность вице-премьера по оборонной промышленности. Ее отдадут Олегу Коростелеву , руководителю КБ "Луч".
Зоряну Скалецкую, которая находится на обсервации в Новых Санжарах, может заменить Илья Емец . Он уже возглавлял Минздрав короткое время в 2010-2011 годах.
Олимпийский чемпион по фехтованию и вице-президент Федерации фехтования Украины Вадим Гутцайт может возглавить новое Министерство спорта.
Вместо Андрея Загороднюка на должность министра обороны собираются назначить генерал-лейтенанта в отставке Андрея Тарана , который в начале войны на Донбассе возглавлял украинскую сторону совместного центра по контролю и координации.
Место министра иностранных дел Вадима Пристайко может занять Дмитрий Кулеба , нынешний вице-премьер по евроинтеграции.
Министерство социальной политики хотят отдать Марине Лазебной .
Министерство ветеранов может возглавить заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Сергей Бессараб .
Министром внутренних дел на седьмой год останется Арсен Аваков . Также сохранят должности министр юстиции Денис Малюська и министр инфраструктуры Владислав Криклий.
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В свою очередь, УП сообщает, что министром энергетики вместо Алексея Оржель планируют назначить Ивана Плачкова .
На своих постах также останутся вице-премьер по информатизации Михаил Федоров и министр по вопросам молодежи и культуры Владимир Бородянский .
Кроме выше перечисленных персон, РБК-Украина пишет, что Дмитрия Дубилета на должности министра Кабинета министров может заменить Олег Демчина .
Агентство также уточняет, что Дмитрий Кулеба может занять пост министра иностранных дел и остаться в должности вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции.
Анна Новосад уходит из Министерства образования и науки, однако имя того, кто займет ее должность, пока не называется.
Ранее сообщалось со ссылкой на спикера Рады Дмитрия Разумкова, что премьер Алексей Гончарук написал заявление об отставке . Нардепы от "Слуги народа" подтвердили его слова.
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