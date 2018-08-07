На что партии тратят миллионы из бюджета

До завтрашнего дня украинские политсилы должны подать в Нацагентство по вопросам противодействия коррупции свои отчеты о финдеятельности и доходах за второй квартал 2018 года. И прежде чем приступить к анализу новых данных, НАПК опубликовало результаты мониторинга отчетов за первые три месяца текущего года.

"Отчеты подала 271 партия, из них 166 — без нарушений", — сообщили в НАПК.

Все нарушения чиновники зафиксировали и подали в суд админпротоколы: партиям могут грозить "страшные" штрафы в 1700-5100 грн.

Суммы и источники

Напомним, согласно закону, действующему с 2016 года, право на финансирование из госбюджета имеют партии, преодолевшие на выборах-2014 барьер в 5%, а средства распределяются в зависимости от набранных голосов. По этому принципу в первом квартале больше всего денег от государства получил "Народный фронт" — 33,02 млн грн, чуть меньше ушло БПП — 32,5 млн, "Самопомич" с учетом прибавки за соблюдение гендерных квот забрала 29,2 млн грн, Оппозиционный блок — 14 млн, Радикальная партия — 11,1 млн грн, а "Батькивщине" досталось 8,4 млн. Тем не менее благотворителей у последней нашлось в разы больше, чем у конкурентов: за полгода партия приняла спонсорских и финансовых взносов на 3,16 млн грн. У остальных политсил благодетелей поменьше: Оппозиционному блоку добавили еще 1,53 млн, "Самопомочи" — 1,22 млн грн, БПП — 1,2 млн грн, радикалам — 370,8 тыс. грн, а Народному фронту — всего 113 тыс. грн.

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На что тратят

Согласно поданным в НАПК отчетам, самые большие суммы госсредств партии тратят на выплату зарплат своим сотрудникам. Больше всего на это потратился БПП — на оплату труда 695 сотрудников политсила потратила 13,8 млн грн (в среднем 6,6 тыс. грн в месяц на каждого сотрудника), а вот экономят на найме в "Батькивщине" — на 71 одного работника ушло 868 тыс. грн (в среднем по 4 тыс. грн в месяц). В копеечку политсилам влетает и аренда помещений для партийных ячеек, и больше всех за это выкладывает "Народный фронт" — 7,58 млн грн, а вот самыми экономными оказались радикалы — за три месяца на съем они потратили всего 232,2 тыс. грн.

Также партии не жалеют денег и на политическую пропаганду, и самые большие бюджеты на рекламу пускает "Самопомич". Причем, как и ББП, почти всю сумму пускают на издательство агитационной литературы — 2,9 млн грн (из 3,35 млн) и 2 млн (из 2,9 млн) соответственно. Также больше других "Самопомич" спускает на ТВ-рекламу (246,5 тыс.), а вот БПП на нее за первые три месяца 2018-го не потратил ни копейки, как и на рекламу по радио.

Радикалы же наоборот полностью воздержались от печати агиток, зато больше всего потратились на рекламу в журналах (190,9 тыс. грн). А самую большую сумму за внешнюю рекламу партии потратили в Оппозиционном блоке — 292,2 тыс. грн. Единственная политсила, которая полностью сэкономила на рекламе, — "Народный фронт".

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"Отчеты — лишь верхушка айсберга"

Просматривая финотчетность партий, можно составить представление о планах политсил на ближайшее будущее, говорят эксперты.