"Слуга народа" попал в сексистский скандал из-за "бабы"-замминистра

Глава финансового комитета Рады Данил Гетманцев очень резко высказался о своей бывшей подчиненной

На "слуге народа" Евгении Брагаре, который советовал продавать домашних питомцев, чтоб заплатить за коммуналку, скандалы в партии монобольшинства не закончились.

Украинский блогер Михаил Шнайдер опубликовал фото из Верховной Рады, на котором глава финансового комитета парламента Данил Гетманцев в переписке с главой бюджетного комитета Юрием Аристовым сексистски отзывается о бывшей подчиненной.

Обсуждая кандидатуру на пост первого заместителя назначенного накануне нового министра финансов Игоря Уманского, Гетманцев упомянул свою коллегу Нину Южанину, которая возглавляла его комитет в Раде прошлого созыва: "Он хочет брать первым замом бабу, которая работала на Южанину в комитете у меня, которую я выгнал".

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Это вызвало возмущение у автора фото.

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"Неужели он против назначения этой женщины заместителем лишь из-за ее пола? Неужели он уволил ее из комитета лишь по гендерному признаку? Разве нормальный народный депутат и нормальный мужчина может себе такое позволить? Однозначно нет", – заявил Аристов, назвав такое поведение народного избранника "непонятным и неприемлемым".

Фото: Mihail Shnayder/Facebook

Напомним, что большинство членов нового Кабинета министров, включая министра финансов Игоря Уманского, были утверждены 4 марта. Вакантными остались 4 места: глав Минобразования, Минэнергетики, Минэкономики и Минкульта.

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