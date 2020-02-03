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За скандал с собакой "слугу народа" Брагара хотят наказать: что ждет депутата

3 февраля, 13:54

Нардепа даже могут исключить из фракции

Фото: informator.ua

Фото: informator.ua

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал народных депутатов во время общения с людьми более взвешенно относиться к своим словам. Об этом он сказал во время Согласительного совета руководства парламента, комментируя заявление депутата "Слуги народа" Евгения Брагара, который в эфире ток-шоу предложил женщине продать собаку, чтобы заплатить за газ.

"Я хотел бы обратиться ко всем народным депутатам, чтобы мы иногда более, мягко говоря, взвешенно относились к тому, что мы говорим. Не только во время эфиров, но и во время нашей работы и общения с людьми. Я понимаю, что у нас тоже есть возможность делать ошибки, как и у всех других, однако ответственность, которая лежит на народных депутатах, больше, чем на других", – заявил председатель ВР.

По мнению Разумкова, "многие из тех, кто сегодня работает в парламенте, разделяли позицию, что иногда создается впечатление, что когда человек попадает в парламент, то какой-то климат другой, какой-то вакуум, и люди начинают жить в другой реальности, оторванной от общества, оторванной от людей, оторванной от этих людей, которые есть у людей. Я думаю, что не надо забывать, и прошлые выборы показали этому пример, что ситуация может довольно быстро измениться. И с не всегда удобных кресел Верховной Рады Украины можно оказаться снова ближе к людям. Поэтому я очень рекомендую всем чаще общаться с людьми, слышать проблемы, если есть возможность – помогать их решать".

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Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко на вопрос, какие санкции могут быть применены к Брагару и может ли идти речь о запрете участвовать в телеэфирах, ответил: "Запрет ходить на эфиры – это тоже недемократично, это право выбора самого депутата. Я знаю, что он переживает по поводу этой ситуации и, возможно, с его стороны будет такое решение об уменьшении коммуникации с прессой в ближайшее время".

Корниенко напомнил, что есть такой вид санкций, как исключение из фракции, за что должна проголосовать вся фракция, или выговор.

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"То моральное осуждение, под которое попал Евгений, и тот набор мемов, героем которых он стал, это более чем достаточно с моральной точки зрения, чтобы человек понял и сделал какие-то выводы на будущее. Что касается политической ситуации – нам нужно, конечно, и работать больше с пониманием ситуации, то, о чем говорил сегодня спикер. И мы над этим тоже работаем. И с другой стороны – исправлять саму причину. Сама причина не столько в Евгении, сколько в ситуации с тарифами и с платежами. Мы этим на этой неделе обязательно займемся", – сказал Корниенко.

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар в эфире одного из телеканалов посоветовал пенсионерке продать собаку "элитной породы", чтобы получить возможность заплатить за коммуналку. После этого в социальных сетях разгорелось бурное обсуждение. Многие раскритиковали и высмеяли такой совет депутата. В дальнейшем Брагар за свои слова извинился и заявил, что он новый человек в политике и еще не научился отвечать на чувствительные вопросы.

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слуга народа Дмитрий Разумков Александр Корниенко

Источник: УНИАН

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