"Слуга народа" пополнилась новым депутатом

Из президентской фракции исключили несколько депутатов, а вошел пока только один

Сергей Мандзий. Фото: facebook.com/sergiy.mandziy

Народный депутат Сергей Миндзий вошел во фракцию "Слуга народа" и заменил там Александра Кубракова, депутатские полномочия которого были прекращены.

Так, после открытия пленарного заседания парламент поздравил военных с Днем Вооруженных сил Украины, а также почтил минутой молчания бойцов, погибших на Донбассе.

После этого спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что 5 декабря Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины Мандзия Сергея Владимировича, избранного на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

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Новоизбранный народный депутат принес присягу перед Верховной Радой. Разумков сообщил о вхождении Мандзия в состав депутатской фракции "Слуга народа".

Как сообщали новости "Сегодня", 3 декабря спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил об исключении народных депутатов Антона Полякова, Анны Скороход и Романа Иванисова из фракции "Слуга народа". Позже Рада лишила депутатских мандатов двух нардепов от "Слуги народа", одним из которых и был Александр Кубраков. Он ушел из парламента в связи с назначением в "Укравтодор".

Напомним, 5 декабря в Раде подрались "слуги народа" Максим Бужанский и Гео Лерос, а причиной этому стала обида еще одного нардепа Ирины Верещук. Она утверждает, что Лерос матерился в переписке с ней и отказался извиняться, а Бужанский встал на ее защиту. Смотрите видео потасовки:

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