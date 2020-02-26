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"Слуга народа" предложил оставить русские школы в Украине

26 февраля, 18:58

Право учиться на родном языке хотят предоставить всем нацменьшинствам

В Верховной Раде предлагают предоставить право учиться в школах не только на украинском, но и на русском языке.

Соответствующий законопроект "Об образовании" в парламент подали народные депутаты Максим Бужанский ("Слуга народа") и Олег Волошин ("Оппозиционная платформа – За жизнь").

Они предлагают отменить норму Закона о государственном языке, которая с 1 сентября 2020 года ликвидирует обучение на языках национальных меньшинств, предоставив это право лишь коренным народам, статус которого в Украине есть лишь у крымских татар.

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Волошин и Бужанский, который ранее предлагал и вовсе отменить "языковой закон", предложили предоставить это право всем нацменьшинствам и не только в заведениях среднего, но и высшего образования.

Авторы законопроекта призывают способствовать изучению языков международного общения, прежде всего отметив английский и русский (изначально в документе упоминался лишь английский язык – русский появился с дополнением).

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Кроме того, частным образовательным учреждениям предложили самостоятельно выбирать язык обучения.

Напомним, что 16 января 2020 года Рада приняла законе о среднем образовании, согласно которому в Украине разрешается преподавать предметы на родном языке нацменьшинств, но не более 20% часов в неделю.

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Источник: Сегодня

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