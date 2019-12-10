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Скандальный "слуга народа" предлагает отменить Закон о языке: реакция фракции

10 декабря, 18:24

Нардеп Максим Бужанский считает, что данная законодательная инициатива дискриминирует русскоговорящих

Максим Бужанский. Фото: Макс Бужанский/Facebook

Максим Бужанский. Фото: Макс Бужанский/Facebook

Оскандалившийся дракой в зале Верховной Рады народный депутат от фракции "Слуга народа" Макс Бужанский предлагает отменить принятый парламентом прошлого созыва Закон о государственном языке.

Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook.

"Внес в парламент законопроект о признании Закона о государственном языке утратившим силу. Об отмене закона о языке, если кому то понятней так", – заявил политик.

По его словам, данный закон дискриминирует носителей других языков и "в первую очередь, русского языка", наносит ущерб нашему государству, а также убивает и унижает украиноязычную литературу.

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"Уверен, отмена закона о языке в действующей редакции, откроет возможность для написания действительно стоящего документа. И новый закон будет отвечать интересам нашей страны и европейским ценностям, о которых так много говорили авторы предыдущего закона. И которыми они пренебрегли, откровенно ущемив и унизив права неукраиноязычных граждан Украины", – добавил он.

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В ответ на это его однопартиец, глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что в Раде законопроект Бужанского пока что не видели. Он подчеркнул, что каждый законопроект, который вносится представителями "Слуги народа", является позицией фракции, но лично он не поддерживает инициативу Бужанского.

"Позиция президента Украины и партии "Слуга народа" заключается в том, что язык больше никогда не будет вопросом, который разделяет Украину", – прокомментировал Ткаченко инициативу своего коллеги.

Напомним, что Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" официально вступил в силу в Украине 16 июля. Документ регулирует порядок его применения в качестве государственного в публичных сферах общественной жизни, кроме сфер частного общения и совершения религиозных обрядов.

На прошлом неделе Венецианская комиссия проанализировала данный документ и рекомендовала отменить целый ряд положений законодательной инициативы.

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Источник: Сегодня

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