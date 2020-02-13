Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,5
26,72

"Слуги народа" поедут на учебу в США: подробности

13 февраля, 13:22

Из Рады в Америку поедут не только «слуги народа»

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Народные депутаты от "Слуги народа" поедут в США на обучение, но отправлять их туда будут группами, чтобы сессионный зал Верховной Рады не пустовал. Об этом рассказал замглавы фракции Александр Корниенко.

По его словам, из Рады поедут не только "слуги народа", но и другие депутаты.

Реклама

"Не только наши – со всего парламента. Есть такая программа, она давно существует… Это такие учебно-ознакомительные программы. Они предлагают три-пять дней провести в Конгрессе США, еще пару дней – ближе к местному самоуправлению. Но опять же, тут вопрос по графику. Мы сейчас ставим в приоритет посещение Рады, комитетов и выполнение связанных с этим задач, то есть все остальное – в свободное от работы время. Это опять же, если оно будет. Насколько я помню, в марте только первая группа поедет, если мы по датам с ними сойдемся. Потому что отпускать десять депутатов в важную пленарную неделю тоже никто не будет", – сказал Корниенко.

В тренде
У Зеленского отреагировали на скандальное заявление Арахамии по Крыму
Скриншот

Как сообщали новости "Сегодня", еще до старта работы в Верховной Раде депутаты "Слуги народа" в конце июля 2019 года прибыли в Трускавец для прохождения "курса молодого бойца". 260 депутатов сели за парты. Их обучением занялась Киевская школа экономики.

В августе того же года американские эксперты провели тренинги для новоизбранных депутатов Верховной Рады.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

США депутаты слуга народа Александр Корниенко

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вода в Крым в обмен на Донбасс: у Путина ответили на слова Арахамии
Вода в Крым в обмен на Донбасс: у Путина ответили на слова АрахамииПолитика
Зеленский ярко танцует в клубе: в сети появилось неизвестное ранее видео
Зеленский ярко танцует в клубе: в сети появилось неизвестное ранее видеоПолитика
Андрей Ермак возглавил Офис президента: почему уволен Богдан, все подробности
Андрей Ермак возглавил Офис президента: почему уволен Богдан, все подробностиУкраина
У Зеленского отреагировали на скандальное заявление Арахамии по Крыму
У Зеленского отреагировали на скандальное заявление Арахамии по КрымуПолитика
Кинопродюсер во главе Офиса президента: что нужно знать об Андрее Ермаке
Кинопродюсер во главе Офиса президента: что нужно знать об Андрее ЕрмакеПолитика
Ермак озвучил главное условие для проведения выборов на Донбассе
Ермак озвучил главное условие для проведения выборов на ДонбассеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...