"Слуги народа" поедут на учебу в США: подробности

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Народные депутаты от "Слуги народа" поедут в США на обучение, но отправлять их туда будут группами, чтобы сессионный зал Верховной Рады не пустовал. Об этом рассказал замглавы фракции Александр Корниенко.

По его словам, из Рады поедут не только "слуги народа", но и другие депутаты.

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"Не только наши – со всего парламента. Есть такая программа, она давно существует… Это такие учебно-ознакомительные программы. Они предлагают три-пять дней провести в Конгрессе США, еще пару дней – ближе к местному самоуправлению. Но опять же, тут вопрос по графику. Мы сейчас ставим в приоритет посещение Рады, комитетов и выполнение связанных с этим задач, то есть все остальное – в свободное от работы время. Это опять же, если оно будет. Насколько я помню, в марте только первая группа поедет, если мы по датам с ними сойдемся. Потому что отпускать десять депутатов в важную пленарную неделю тоже никто не будет", – сказал Корниенко.

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Как сообщали новости "Сегодня", еще до старта работы в Верховной Раде депутаты "Слуги народа" в конце июля 2019 года прибыли в Трускавец для прохождения "курса молодого бойца". 260 депутатов сели за парты. Их обучением занялась Киевская школа экономики.

В августе того же года американские эксперты провели тренинги для новоизбранных депутатов Верховной Рады.

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