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Смешко: Это ложь, что государство дало 5% ВВП на оборону, на самом деле – не более 2%

17 июля, 10:34

Все вооружение и техника, которая есть у нас – это тайна для украинцев, но о которой знают в Москве

Фото: sylaichest.org
Фото: sylaichest.org.

Это ложь, что государство дало 5% ВВП на оборону, на самом деле это не более 2%, но военный бюджет закрыли, и закрыли для того, чтобы украинцам не было видно, как через "Укроборонпром" зарабатывались огромные деньги.

Об этом заявил лидер партии "Сила и Честь" Игорь Смешко во время пресс-конференции на тему: "План реформ Смешко в секторе национальной безопасности и обороны".

"Много было сказано, что мы на оборону дали 5% ВВП. Но это же ложь! 5% – это сектор обороны и безопасности, как они написали. То есть на оборону получается около 2%, а дальше закрыли бюджет. А от кого закрыли? Затем был "Укроборонпром", коррупционные скандалы, которые происходили. От кого закрыли бюджет? Все вооружение и техника, которая есть у нас – это тайна. Но она вся в номер посчитана в Москве, а у нас что, другое оружие было? С 1991 года все копии учета есть в Москве", – рассказал Смешко.

По его мнению, закрыли бюджет для того, чтобы не было видно, как через "Укроборонпром" зарабатывались огромные деньги.

"Какое качество техники, которую поставляли? Когда отремонтировали три бронетранспортера, а потом ребята сливают топливо, чтобы завести хоть один, еще и за деньги добровольцев. Об этих вещах надо говорить и анализировать. Более того, надо обязательно разобраться с теми руководителями, которые привели к этому состоянию", – отметил политик.

Напомним, ранее Игорь Смешко отмечал, что всю новую технику, которая есть в Украине, надо не на парадах демонстрировать, а отправлять на фронт.

Также Смешко отмечал, что Украина должна защищать свои интересы и независимость, как США.

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Тег государство, бюджет, ВВП, смешко, фронт, Укроборонпром, военный бюджет

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Источник:

Интерфакс-Украина

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