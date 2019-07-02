Смешко: Украина должна защищать свои интересы и независимость, как США

Киев должен наконец не только задуматься над развитием взаимовыгодного экономического сотрудничества

Фото: sylaichest.org.

Сегодня в тренде – защита собственных интересов. Так лидер партии "Сила и Честь" Игорь Смешко анализирует результаты саммита "Большой двадцатки", который прошел в японском городе Осака в конце июня.

"Напряжение в торговле и геополитике выросла" – эти слова из заключительной декларации лидеров стран "Большой двадцатки" является своеобразной квинтэссенцией и сегодняшней ситуации в мире, и настроений в нынешнем саммите стран G20, отмечает Игорь Смешко.

"Поэтому, в современном сверхпрагматичном мире следует полагаться прежде всего на себя. Это очень точно сформулировал в свое время вице-президент США Майк Пенс: "Защищайте ваши интересы. Храните вашу независимость. Всегда предоставляйте приоритет интересам вашей страны, как это делает Америка". Этот совет кажется не был бы лишним и для сегодняшней Украины.

Киев должен наконец не только задуматься над развитием взаимовыгодного экономического сотрудничества со странами Европы, но и активно продвигать продукцию отечественных производителей на других рынках – именно такова сегодняшняя позиция партии "Сила и Честь", – уверен Смешко.

По мнению Смешко, вопросы защиты украинских торгово-экономических интересов надо обязательно включать в тезисы переговоров с представителями иностранных государств на всех уровнях, включая высшие, так, как это откровенно и постоянно делают другие государства.

"Следует также наконец начать деятельность украинского национального кредитно-финансового агентства содействия экспорту. Такого, как, например, кредитно-экспортное агентство Канады (Canada's export credit agency), что предоставляет профессиональное содействие канадским компаниям в расширении их бизнес-возможностей на международных рынках.

Только такие, а также другие системные шаги, по мнению партии "Сила и Честь" обеспечат и устойчивое экономическое развитие, и постоянное увеличение рабочих мест, и надлежащее место Украины в Европе и мире", – говорит Смешко.

Напомним, Игорь Смешко также отмечал, что Будапештский меморандум нужно использовать, чтобы решать вопрос деоккупации Крыма, восстановления мира на оккупированных районах востока Украины и возвращения территориальной целостности.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Смешко призвал Раду проголосовать за новый Избирательный кодекс , открытые партийные списки и процедуру отзыва депутата.

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