Сделать стартовой
26,21
29,74
УКР
Главная Больше  Новости политики

Смешко: Украина должна защищать свои интересы и независимость, как США

2 июля, 16:29

Киев должен наконец не только задуматься над развитием взаимовыгодного экономического сотрудничества

Фото: sylaichest.org
Фото: sylaichest.org.

Сегодня в тренде – защита собственных интересов. Так лидер партии "Сила и Честь" Игорь Смешко анализирует результаты саммита "Большой двадцатки", который прошел в японском городе Осака в конце июня.

"Напряжение в торговле и геополитике выросла" – эти слова из заключительной декларации лидеров стран "Большой двадцатки" является своеобразной квинтэссенцией и сегодняшней ситуации в мире, и настроений в нынешнем саммите стран G20, отмечает Игорь Смешко.

"Поэтому, в современном сверхпрагматичном мире следует полагаться прежде всего на себя. Это очень точно сформулировал в свое время вице-президент США Майк Пенс: "Защищайте ваши интересы. Храните вашу независимость. Всегда предоставляйте приоритет интересам вашей страны, как это делает Америка". Этот совет кажется не был бы лишним и для сегодняшней Украины.

Киев должен наконец не только задуматься над развитием взаимовыгодного экономического сотрудничества со странами Европы, но и активно продвигать продукцию отечественных производителей на других рынках – именно такова сегодняшняя позиция партии "Сила и Честь", – уверен Смешко.

По мнению Смешко, вопросы защиты украинских торгово-экономических интересов надо обязательно включать в тезисы переговоров с представителями иностранных государств на всех уровнях, включая высшие, так, как это откровенно и постоянно делают другие государства.

"Следует также наконец начать деятельность украинского национального кредитно-финансового агентства содействия экспорту. Такого, как, например, кредитно-экспортное агентство Канады (Canada's export credit agency), что предоставляет профессиональное содействие канадским компаниям в расширении их бизнес-возможностей на международных рынках.

Только такие, а также другие системные шаги, по мнению партии "Сила и Честь" обеспечат и устойчивое экономическое развитие, и постоянное увеличение рабочих мест, и надлежащее место Украины в Европе и мире", – говорит Смешко.

Напомним, Игорь Смешко также отмечал, что Будапештский меморандум нужно использовать, чтобы решать вопрос деоккупации Крыма, восстановления мира на оккупированных районах востока Украины и возвращения территориальной целостности.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Смешко призвал Раду проголосовать за новый Избирательный кодекс , открытые партийные списки и процедуру отзыва депутата.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег смешко, содействие, избирательный кодекс, приоритет, интересы, экономическое развитие, тезисы

Вы сейчас просматриваете новость " Смешко: Украина должна защищать свои интересы и независимость, как США". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Игорь Смешко – миссии ОБСЕ: Вмешательство России в выборы в Украине происходит постоянно

Сегодня, 15:47

Лидер партии "Сила и Честь" отметил, что из-за нехватки наблюдателей не удалось защитить голоса избирателей на президентских выборах

Смешко: Есть угроза реванша пятой колонны агрессора

23 июня, 22:10

Предотвратить это, по мнению политика, поможет приход в парламент патриотов и профессионалов

Почему у женщины растет животик? 5 основных причин

Где живет глава администрации президента Андрей Богдан

Олег Винник впервые представил публике свою жену

Вакуум живота: как накачать пресс за пару минут в день?

Что делать, если укусила пчела: народные средства

Диета от Кейт Миддлтон: как держать себя в отличной форме?

Диетолог назвала самую идеальную ягоду для похудения

"Укргаздобыча" открыла два новых месторождения нефти

Что будет с гривной в 2019 году - прогноз

Две трети самолетов в России разваливаются

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Им нужен ваш номер телефона: как мошенники чистят банковские карты и оформляют кредиты на граждан

Вчера, 07:51

Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона

Новая украинская школа: чего ждать родителям от реформы образования в Украине

Вчера, 07:34

Новая украинская школа выпустила первый класс

Сколько заплатим за "лишние метры" и что нужно знать о налоге на жилье в 2019 году

Вчера, 07:00

Суммы в платежках за год выросли. На уплату у украинцев — два месяца

ТОП лучших пляжей Украины: где можно искупаться без опасений и с комфортом

30 июня, 07:00

Сразу 16 украинских пляжей отметили "Голубым флагом": на Киевщине, у Черного моря и в Днепре

В Нафтогазе назвали новую цену на газ для населения

Почему урчит в животе? Причины урчания в животе и их решение

Генпрокуратура сообщила Ющенко о подозрении
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь