Смешко: На параде мы демонстрируем мощную технику, но она должна быть на фронте

Лидер партии "Сила и Честь" напомнил, что военную технику надо не демонстрировать, а отправлять на фронт

Президент во время войны очень справедливо считает, что парад – очень затратная часть бюджета, и эти средства следует направить в действующую армию, которая воюет с врагом. Об этом заявил лидер партии "Сила и Честь" Игорь Смешко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Я не слышал, чтобы президент заявлял именно то, что больше вообще парадов не будет. Он просто во время войны очень правильно, на мой взгляд, считает, что парад – очень затратная часть (бюджета – ред.). Вы знаете, что это – деньги. Что это отвлекает личный состав. Думаю, во время войны это подходящее решение верховного главнокомандующего, чтобы направить эти средства в действующую армию для обеспечения военнослужащих, воюющих с врагом. Думаю, речь не идет о том, что у нас вообще парадов больше не будет", – сказал Игорь Смешко.

Лидер партии "Сила и Честь" напомнил, что военную технику надо не демонстрировать, а отправлять на фронт.

"Вспомните Иловайск, вспомните тот парад, на котором шла прекрасная техника, которой как раз не хватало там, на фронте. Видели Нацгвардию, которая была экипирована лучше, чем Вооруженные Силы? Если вы общаетесь с офицерами, на передовой, то знаете: все пять лет у нас доставлялась туда отремонтированная техника. А из трех доходила одна. И в это время мы демонстрируем миру на параде, что у нас есть мощная техника. Да есть. Но она должна быть на фронте", – отметил Игорь Смешко.

Напомним, ранее Игорь Смешко отмечал, что Украина должна переносить информационные спецоперации на оккупированные территории.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Смешко прокомментировал по закон о люстрации, заявив, что вымыли лучших профессионалов.

Также писалось, что Смешко заявил: Украина должна защищать свои интересы и независимость, как США.

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