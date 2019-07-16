Смешко: Минский формат – это дипломатическая капитуляция

Политик уверен, что Украина должна была обращаться к гарантам безопасности по Будапештскому меморандуму

Украина до сих пор ни разу формально не обращалась к созыва Будапештского меморандума. Об этом заявил лидер партии "Сила и Честь" Игорь Смешко во время интервью с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком.

"Минский формат – это, фактически, дипломатическая капитуляция, в условиях, когда мы не требовали по-настоящему соблюдения Будапештского меморандума. Когда нам посоветовали неформально этот вопрос не поднимать, а наше высшее политическое руководство сказал "хорошо-хорошо". И нам руки выкрутили. Курт Волкер сказал: "Это капитуляция, тупик". Украина проиграла с этим форматом. Мы до сих пор не обращались ни разу формально до созыва Будапештского меморандума. Китайцы объявили, что дают нам гарантии. Мы обратились к ним хоть раз? Они с удовольствием, я думаю, сели бы за стол", – отметил Игорь Смешко.

Политик напомнил, что британцы первые инициировали в Париже консультации на уровне послов, а затем Палата лордов провела расследование аннексии Крыма.

"Официально сделала заявление, что британское правительство совершенно разоружилось, что разведывательные службы и аналитические подразделения вышли с ложной оценки, Россия идет к демократии. Британское правительство не выполнило своих обязательств по Будапештскому меморандуму. Где мы обращались? А мы в Британию не назначали год посла", – отметил Игорь Смешко.

Напомним, ранее Игорь Смешко объяснил, почему Украине нельзя воевать с агрессором по законам мирного времени.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Смешко заявил, что на параде мы демонстрируем мощную технику, но она должна быть на фронте .

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