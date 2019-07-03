Смешко: Молодежь – это золотой фонд Украины

По словам политика основные показатели эффективности государства – наука и образование

Фото: sylaichest.org.

Чтобы украинская молодежь не уезжала за границу, государство должно обеспечить сохранение, хорошее образование и культуру человеческого потенциала. Об этом заявил лидер партии "Сила и Честь" Игорь Смешко во время пресс-конференции в Запорожье 3 июля.

"Как сделать, чтобы молодежь оставалась в Украине, а не выезжала за границу? Должна быть государственная целевая политика. Украина очень богатая страна, посмотрите, сколько лет ее разворовывают, а люди как-то выживают", – отметил Игорь Смешко.

По его словам, основные показатели эффективности государства – наука и образование.

"Ежегодно государство должно отчитываться перед народом по пяти основным параметрам развития: культура, наука/образование, здравоохранение, экология и демография", – сказал лидер партии "Сила и Честь".

Игорь Смешко подчеркнул, что Украина только по демографическим показателям ежегодно теряет до 200 000 человек. Поэтому молодежь – все, что у нас есть.

"Как бы ни ломали систему, она все еще дает хорошее образование нашим молодым гражданам. Украинские айтишники одни из лучших в мире. Международные олимпиады выигрывают наши украинские дети. Но таким талантливым ребятам иностранные компании сразу предлагают заключить контракт. И они соглашаются, потому что родное государство ничего им взамен не предлагает", – отметил политик.

"Молодежь – это золотой фонд Украины. Маргарет Тэтчер говорила, что главное в стране – это люди, человеческий потенциал. Главная забота правительства – обеспечить сохранность, хорошее образование и культуру человеческого потенциала. Должна быть государственная политика защиты. А для этого в правительстве нужны люди с системным стратегическим мышлением", – подытожил Игорь Смешко.

Ранее Игорь Смешко также отмечал, что Будапештский меморандум нужно использовать, чтобы решать вопрос деоккупации Крыма, восстановления мира на оккупированных районах востока Украины и возвращения территориальной целостности.

Напомним, Игорь Смешко также отмечал, что Украина должна отстаивать свои интересы и независимость так же, как это делают США.

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