Смешко об Избирательном кодексе: Заложено много противоречий

По мнению политика, в новом избирательном кодексе есть очень много вещей, которые надо будет обязательно исправлять

В новом Избирательном кодексе, принятом Радой в четверг, 11 июля, есть очень много вещей, которые надо будет обязательно исправлять. Об этом заявил лидер партии "Сила и Честь" Игорь Смешко в эфире телеканала "Украина".

"Здесь две новости: одна положительная, одна отрицательная. Положительная новость: уже есть закон, согласно которому следующие выборы пройдут по открытым спискам. Итак, рейтинг партий будет формироваться из конкретных людей. То есть избиратель будет голосовать за номер партии и за номер в списке конкретного лица, баллотирующегося от партии. Разрушается феодальная система формирования списка лидером феодальной группировки, а не идеологической партии. Избиратель будет влиять на список партии, эта система близка к Британской", – отметил Игорь Смешко.

Однако, по его словам, в новом избирательном кодексе есть очень много вещей, которые надо будет обязательно исправлять.

"Во-первых, нет прозрачной ответственности за скрытое финансирование политических партий, а это огромная проблема даже сейчас. Во-вторых, почему новый избирательный кодекс должен вступать в силу только через пять лет? А если следующие выборы будут досрочными, как сейчас? То есть мы опять остаемся со старой избирательной системой", – подчеркнул лидер партии "Сила и Честь".

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Игорь Смешко уверен: если бы нынешние парламентские выборы проводились по новому кодексу, было бы гораздо лучше.

"Мы знаем, что мажоритарная система наиболее уязвима для политической коррупции. С открытым спискам трудно "засевать гречку". У британцев, например, Маргарет Тэтчер 17 лет работала на маленьком округе, чтобы достичь национального рейтинга. То есть там карьера в партии начинается снизу. Если перевести на наши реалии: сначала покажи себя в селе, районе, областном центре, а затем выходи на национальный уровень. И так можно по конкретному человеку в партии смотреть, что он внес в копилку политической силы. И рейтинг партии растет соответственно", – отметил политик.

"Старый парламент обещал проголосовать новый избирательный кодекс в течение последних пяти лет, а сделал это только сейчас, в спешке, с нарушением регламента. Фактически, заложил в это много противоречий. Тем не менее, это все равно положительный шаг вперед", – подытожил Игорь Смешко.

Напомним, ране Игорь Смешко подчеркивал, что в парламенте нужны люди, которые с первого дня будут работать, а не учиться заниматься политикой и законодательством.

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