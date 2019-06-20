Смешко призвал Раду проголосовать за новый Избирательный кодекс

Украина должна получить открытые партийные списки и процедуру отзыва депутата, говорит политик

Фото: Сегодня

Первый закон, который должна принять Верховная Рада – это новый избирательный кодекс с открытыми партийными списками, прописанными процедурами отзыва народных депутатов и возвращением управляемости территориальным общинам.

Об этом заявил председатель партии "Сила и честь" Игорь Смешко в эфире одного из украинских телеканалов.

"Парламент не должен заниматься популизмом, парламент должен делать только одно: принимать новые законы, восстановить управляемость государства там, где существуют юридические коллизии. Первый закон, который надо немедленно принимать для того, чтобы восстановить "лифты" социальные и политические – это избирательный кодекс, ведь все обещали открытые партийные списки, процедуру отзыва депутатов, когда надо не пять лет будет, а смотреть по результатам его деятельности. Этот кодекс должен наконец вернуть управляемость территориальным общинам", – отметил Смешко.

Также глава партии "Сила и честь" считает: чтобы Украине расти даже в условиях войны, нужны четыре составляющие: сильная экономика, крепкие Вооруженные силы, эффективная политико-дипломатическая и информационная работа.

"А как мы это сделаем, если у нас разрушили всю систему планирования, координации и ответственности за силовыми структурами, Вооруженными силами, специальными службами, разведывательными службами? Разрушили старые законы и приняли закон о национальной безопасности, где просто лозунги и ничего конкретного. Например, в США есть закон, где прописано, что нужно делать руководителю ведомства, его заместителям, какая оплата, какая система его контроля. Там даже есть социальные гарантии для агентуры зарубежного аппарата. Предписано, что может делать президент, за что несет ответственность. А у нас создали систему органов, которые отвечают за все и ни за что одновременно", – прокомментировал Смешко.

Напомним, ранее Смешко призвал жителей Донбасса отказаться от российских паспортов .

Новости "Сегодня" также писали, что Смешко убежден, что сегодня парламент должен обратить свое внимание на самые малообеспеченные слои населения. По его мнению, пенсии – это главное задание, а молодежь подождет .

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