Смешко: Украина имеет право приостановить свое участие в безъядерном договоре

Украина должна заботиться только о себе и даже "заболеть" экономическим национализмом, говорит политик

Игорь Смешко. Фото: sylaichest.org

Будапештский меморандум – это не клочок бумаги, а международно обязывающий документ. Об этом заявил лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко в эфире одного из украинcких телеканалов.

"Согласно Венской конвенции, любая страна, чей руководитель или министр иностранных дел поставил свою подпись под документом, – это международно обязывающий документ (независимо от формы ратификации внутри страны)", – сказал Смешко.

По его словам, в Венской конвенции о праве международных договоров записано: если страна предоставила услуги – имеет право требовать.

"Вы знаете, что первой страной, которая предоставила нам гарантии семью часами ранее, нежели в Будапеште был подписан соответствующий меморандум, – это Китай? Агентство "Синьхуа" сразу об этом сообщило. Где у нас до сих пор официальное обращение к Китаю стать частью переговоров? Где наше официальное обращение к Британии? Где вообще официальное обращение, чтобы за стол сели ядерные государства, подписавшие Будапештский меморандум? Государства, которые для России гораздо больше имеют аргументов и рычагов, нежели любой другой формат", – отметил Смешко.

Он напомнил, что, начиная с Александра III, Россия исповедует один принцип: у нее нет друзей, есть только армия и флот. И, если не противопоставить России за столом переговоров армию и флот более мощных государств, которые должны быть заинтересованы в восстановлении международного права, разрушенного попранием Будапештского меморандума, – ни одна страна мира больше ядерное оружия не отдаст.

"Украина, если не выполнены ее требования и не обеспечены гарантии, согласно Будапештскому меморандуму, имеет право отменить свое участие в договоре о безъядерном статусе. Украина обладает силами и таланты, чтобы восстановить экономику, армию, дипломатию и информационную политику. Мы должны заботиться только о себе, где-то даже "заболеть" экономическим национализмом и эгоизмом – вот тогда будут все уважать", – подчеркнул Смешко.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Смешко заявил: Это спекуляция, что Будапештский меморандум – всего лишь клочок бумаги .

Отметим, что после распада Советского Союза Украина имела не только ядерное оружие, но и мощную армию с тысячами самолетов и танков, сотни кораблей. Если говорить о ядерном потенциале, то на вооружении находились 1272 единиц ядерных боеголовок межконтинентальных баллистических ракет. Новости "Сегодня" сообщали,какой была армия Украины в 1991 году.

Как известно, в 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, подписантами которого также стали США, Великобритания и Россия. Согласно документу, Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантию защиты со стороны этих трех стран. А в 2014 году РФ напала на Украину и никакой защиты так и не последовало.

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