Ядерное оружие, тысячи танков и самолетов: Луценко рассказал об армии Украины в 1991 году

Вооруженные силы имели третий в мире ядерный потенциал и мощный флот

Фото: Минобороны Украины

Ядерное оружие, тысячи танков и самолетов: Луценко рассказал об армии Украины в 1991 году //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/85f/13b/5c585f13be5a5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/85f/13b/5c585f13be5a5.jpg 2019-02-04T17:52:00+02:00 Украина Вооруженные силы имели третий в мире ядерный потенциал и мощный флот

Украинская армия после распада Советского Союза получила в наследство огромное войско с ядерным оружием и тысячами единиц бронетехники. Об этом рассказал во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию сведений по фактам хищения в Вооруженных силах в период с 2004 до 2017 годы.

По состоянию на 1991 год в Украине числились три общие военные и три танковые армии, армейский корпус, четыре воздушные армии, одна армия противовоздушной обороны, ракетная армия, Черноморский флот, два узла системы предупреждения о ракетном нападении, другие воинские формирования: 800 тысяч военных, 6500 танков, 7000 бронированных машин, 1,5 тысячи самолетов, 350 кораблей, 1272 единиц ядерных боеголовок межконтинентальных баллистических ракет.

"В 1991 году Украина была ядерной державой, получив третий после США и РФ ядерный арсенал. Его основу составили 5 дивизий 43-й ракетной армии бывшего СССР, на вооружении ее стояли стратегические комплексы стационарного базирования в шахтах, мобильные ракетные комплексы. В целом Украина имела 176 межконтинентальных баллистических ракет и около 2,5 тыс. единиц тактического ядерного оружия", – сказал Луценко.

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Генпрокурор отметил, что на то время украинская армия имела на вооружении военно-воздушных сил 44 стратегических бомбардировщика, которые могли нести ядерное оружие.

Напомним, в Украине начали расследование хищений в ВСУ за 2004-2017 годы, в связи с чем была создана Временная следственная комиссия. Как сообщали в Раде, за 10 лет было распродано за "копейки" большое количество техники и вооружения – сотни танков, сотни БТРов, десятки вертолетов. В Раде озвучивали количество техники и суммы.

А в 2016 году в Генеральной прокуратуре также показывали, как показали, как разворовали армию за 10 лет. Были опубликованы инфограифики.

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