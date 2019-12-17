СМИ назвали имя нового посла США в Украине: чем Трампу нравится отставной генерал

Директор центра безопасности Маршалла бывал в Украине и говорит по-русски

Кейт Дейтон / Фото: Facebook

Для налаживания отношений с Украиной США рассматривают возможность визита госсекретаря Майкла Помпео в Киев в январе 2019 года и назначение нового посла в нашу страну.

Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на неназванных представителей американской администрации.

"Представители администрации Дональда Трампа предпринимают шаги по стабилизации отношений с Украиной, которые пострадали из-за расследования в рамках процедуры импичмента. Помощники президента рассматривают возможность назначения нового посла в Киев", — отмечает издание.

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"Как ожидается, Украину в следующем месяце посетит госсекретарь США Майкл Помпео, что подтвердил сотрудник администрации, — говорится в публикации. — Это будет первый визит нынешнего госсекретаря в эту страну".

Назначение в Киев может получить директор связанного с Пентагоном Европейского центра исследований безопасности Джорджа Маршалла, генерал-лейтенант в отставке Кейт Дейтон , который посещал Украину и говорит по-русски.

По данным газеты, Трампу нравится кандидатура Дейтона, а сам генерал выражал готовность приступить к новой работе. Среди других претендентов рассматривается и. о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипа Рикера , который 4 декабря посетил с визитом Киев.

Напомним, должность главы диппредставительства в Киеве остается вакантной с мая, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон .

Йованович получила назначение в Украину в 2016 году еще при президенте-демократе Бараке Обаме, а в мае 2019 года покинула свой пост по личному требованию Трампа, обвинившего ее в интригах . Ее отставка произошла еще до вступления в должность нынешнего президента Владимира Зеленского.

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