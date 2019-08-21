СМИ показали рассадку нардепов в новой Раде: "Слуга народа" у трибуны и меньшинство – на галерке

Фото: twitter.com/verkhovna_rada

Фракция президентской партии "Слуга народа" распределила места для народных депутатов в сессионном зале.

Согласно плану депутаты от "Слуги народа" должны занять девять передних рядов, а также все места, прилегающие к ложе Кабмина. Схему размещения депутатов, составленную партией Владимира Зеленского, опубликовала "Украинская правда".

"Слуга народа" предлагает отдать "Оппозиционной платформе – За життя" последние семь рядов справа от трибуны возле ложи прессы (нынешний сектор "Оппоблока"). На противоположной стороне будут размещаться депутаты от "Европейской Солидарности" (нынешние места БПП). Задние ряды двух центральных секторов займут фракции "Голоса", "Батькивщины" (нынешние места НФ) и внефракционные депутаты.

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Такая рассадка депутатов не нарушает регламент Верховной Рады, однако является нетрадиционной для украинского парламента. В предыдущих созывах Рады фракции рассаживались, преимущественно, по секторам. У каждой политсилы был доступ к проходам к трибуне, и часть мест в передних рядах занимала оппозиция.

По мнению издания, из-за данной рассадки депутатов, во-первых, у зрителей телетрансляций заседаний Верховной рады может сложиться впечатление, что кроме "слуг" в сессионном зале других депутатов нет, либо их ничтожно мало, так как в объектив попадают в основном передние ряды. Кроме того, теперь у оппозиционных депутатов не будет прямого доступа к президиуму. И представителям оппозиции будет сложнее напрямую указать спикеру, к примеру, на факты "кнопкодавства" и другие нарушения во время голосования. Также депутаты от "Слуги народа" получат тактическое преимущество для противодействия попыткам блокирования трибуны, к которым традиционно прибегает оппозиция. Кроме того, президентская фракция "изолирует" ложу Кабмина и место президента от прямого доступа оппозиционных депутатов.

Как мы писали ранее, во вторник, 20 августа, на заседании подгруппы Подготовительной депутатской группы представители партии "Слуга народа" сообщили, что делегируют Дмитрия Разумкова и Руслана Стефанчука на должности председателя и первого заместителя председателя Верховной Рады.

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