Сенсоры для кнопкодавов: депутаты Верховной Рады будут голосовать по отпечатку пальцев

Пример. Похожая система, с сенсорной кнопкой и планшетом, работает в Киевской городской раде. Фото: kiev.klichko.org

В Верховной Раде вновь обсуждают вариант голосования по отпечатку пальца. Партия "Слуга народа" планирует бороться с неперсональным голосованием. "Сегодня" выяснили, помогут ли новые технологии побороть грехи старых созывов.

История кнопки

Нардеп от "СН" Давид Арахамия сообщил, что они пытаются внедрить сенсорную кнопку для голосований, чтобы бороться с кнопкодавством. Лидер политсилы "Слуга народа" Дмитрий Разумков напомнил, что такая система существует давно, но "почему-то не используется". Действительно, модернизировать систему голосований начали в 2008 году — из бюджета потратили почти полмиллиона гривен на разработку сенсорной кнопки, которая должна была дополнить систему "Рада III".

По задумке, нардеп одной рукой 10 секунд держал сенсорную кнопку, а другой выбирал — он "за", "против" или "воздержался". Но еще во время демонстрации оказалось, что депутаты с большими ладонями могут провернуть этот трюк одной рукой. В "Раде IV" дефект устранили, но до пленарного зала она так и не дошла. В следующий раз к разработке вернулись в 2013-м. И опять безрезультатно — чтобы показать несовершенство системы, нардепы взламывали ее с помощью телефона, а их помощники "заклинивали" ее обычными зубочистками.

В июле 2014-го спикер парламента Александр Турчинов отметил: на оборудование зала ВР сенсорными кнопками нужно 92 млн грн. В 2016-м даже объявили соответствующий тендер, но вскоре отменили и его. К слову, с 2015-го система "Рада IV" работает в Киевраде. Помимо сенсорной кнопки, ее дополнили планшетом украинского бренда, который дает доступ ко всем нужным для депутатов документам. Цена одного такого пульта составила 12 тыс. грн.

Технологии

Это не первый раз, когда в "Слуге народа" хотят привлекать новые технологии для контроля за работой нардепов. В партии говорят о планах использовать искусственный интеллект, чтобы следить за голосованием не только членов "СН", а вообще всех парламентариев. Однако политолог Руслан Бортник отмечает: если говорить о технологиях, то в первую очередь нужно делать открытый законодательный процесс.

"Чтобы общественность и журналисты видели, как идет работа над первым, вторым чтениями, как работают в комитетах группы, — говорит он. — С сенсорной кнопкой еще проще. У нас всегда оппозиция выступает за нее, а власть — против. Но, конечно, необходимо вводить сенсорную кнопку, и я знаю, что она уже давно смонтирована в сессионном зале. Но, на мой взгляд, по ключевым голосованием (конституционным и бюджетным), то есть по тем, в которых вообще доверия не хватает к электронной системе, нужно проводить голосование другими инструментами. Например, поднятием рук, как это принято в парламенте Великобритании".

Санкции для кнопкодавов

Санкции для так называемых "пианистов" в ВР пока только обсуждаются. Разумков, например, предлагает наказывать их или высокими штрафами (50—80 тыс. грн), или ввести уголовную ответственность.

"Руки рубить не будем", — пообещал он.

За последние пять лет от нардепов было много предложений по борьбе с кнопкодавством. За этот проступок предлагали не допускать на 10 пленарных заседаний, штрафовать на 50 тыс. грн и даже отправлять в тюрьму на 10 лет.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Зеленский внес в Раду законопроект о борьбе с "кнопкодавством" . Этот вопрос, наряду со снятием депутатской неприкосновенности, стал одним из первых, которые поднял новый президент Украины.

Также писалось, что народный депутат Антон Яценко из депутатской группы "Видродження" удивил масштабами кнопкодавства, проголосовав за шестерых.

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