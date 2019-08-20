Разумкова и Стефанчука делегировали на должности председателя и первого заместителя председателя ВР

Дмитрий Разумков / Фото: Facebook

Во вторник, 20 августа, на заседании подгруппы Подготовительной депутатской группы представители партии "Слуга народа" сообщили, что делегируют Дмитрия Разумкова и Руслана Стефанчука на должности председателя и первого заместителя председателя Верховной Рады. Об этом журналистам после заседания сообщил новоизбранный народный депутат от партии "Европейская солидарность" Артур Герасимов.

На вопрос, были ли уже какие-то предварительные договоренности вокруг того, кто может занять кресла вице-спикеров, Герасимов ответил: "Сегодня на подгруппе было озвучено от фракции "Слуга народа", что они делегируют Дмитрия Разумкова и Руслана Стефанчука на позиции спикера и первого вице-спикера... Что касается вице-спикера, то пока нет таких вещей, потому что идут проговаривания".

В свою очередь, Разумков, отвечая на вопрос о его и Стефанчука кандидатурах в президиум парламента, отметил, что за эти назначения еще должен голосовать парламент.

На уточнение, подтверждает ли он выдвижение их кандидатур, Разумков сказал: "Партия предложит, скорее всего, именно такие кандидатуры на вышеуказанные должности".

Кроме того, на вопрос, кто будет заместителем председателя ВР, Разумков ответил, что эту должность "Слуга народа" предложила своим коллегам по парламенту.

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Также стоит отметить, представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что партии "Батькивщина" и "Голос" отказались от должности заместителя председателя Верховной Рады.

"Батькивщина" и "Голос" отказались от должности вице-спикера. То есть, из оппозиции претендуем только мы. Ну, я не знаю, насколько партия Порошенко является оппозиционной... Мы сказали: мы претендуем на этот пост и будем подавать свою кандидатуру", - отметил Рабинович.

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Как мы писали ранее, Президент Владимир Зеленский переназначил Руслана Стефанчука своим представителем в Верховной Раде Украины. Соответствующие указы от 19 августа опубликованы на сайте главы государства.

Указом № 601 Зеленский уволил Стефанчука с должности представителя президента в Верховной Раде. При этом другим своим указом назначил Стефанчука представителем президента в парламенте по согласию.

Руслан Стефанчук был назначен представителем президента в парламенте 21 мая.

Стефанчук – адвокат, доктор юридических наук, в 2011-2013 годах работал завотделом проблем развития национального законодательства в Институте законодательства Рады.

Уроженцу Тернополя Руслану Стефанчуку 43 года. В 2019 году стал идеологом штаба Владимира Зеленского на президентских выборах. Познакомился с Зеленским в студенческие годы благодаря КВН.

Руслан Алексеевич Стефанчук изначально рассматривался в качестве кандидата на должность главы фракции в парламенте. Долгое время был безальтернативным кандидатом, уже после выборов в списке претендентов на эту должность появился Александр Корниенко. Сам же Стефанчук переместился в список кандидатов на должность первого вице-спикера парламента.

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