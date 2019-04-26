СМИ: в Генпрокуратуре подтвердили – Рубан выехал из Украины

Как оказалось, обвиняемый в организации теракта отправился в соседнее государство еще несколько дней назад

Владимир Рубан. Фото: facebook.com/volodymyr.ruban.

Бывший руководитель "Офицерского корпуса" Владимир Рубан покинул Украину еще 21 апреля. Об этом сообщили агентству Интерфакс-Украины в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

"Он покинул территорию Украины", – сказали в Генпрокуратуре, напомнив, что суд не избирал Рубану меру пресечения.

Также источник в правоохранительных органах сообщил, что Рубан отправился в Польшу еще 21 апреля.

В свою очередь в Госпогранслужбе отказались комментировать информацию относительно пересечения границы лицом, которое обвиняется в организации теракта.

Как известно, Владимира Рубана и нардепа Надежду Савченко выпустили из СИЗО 16 апреля после того, как суд не успел избрать меру пресечения для них. Как пояснил один из защитников обвиняемых, адвокаты подали большое количество ходатайств, в том числе и об отводе судей: рассмотрение каждого занимало много времени и судьи каждый раз удалялись на совещание. В связи с этим Броварской суд просто не успел до полуночи 15 апреля рассмотреть ходатайство от прокуратуры на продление ареста и пришлось принять решение об освобождении обвиняемых из-под стражи.

В свою очередь в комментарии сайту "Сегодня" юрист Иван Либерман рассказал, будет ли продолжение "дела Рубана-Савченко" после снятия с них ареста. Юрист также рассказал, в каком случае уголовное производство могут закрыть.

Украинские правоохранители обвиняют Рубана в подготовке вооруженных нападений на высших должностных лиц государства, в подготовке теракта с применением оружия и совершением взрывов, которые могли представлять опасность для жизни и здоровья людей. По версии следствия, Рубан планировал "с использованием минометов, гранатометов стрелкового оружия и взрывных устройств осуществить вооруженное нападение на жилье государственных деятелей, политических лидеров, в частности: Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других с целью их убийства".

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