СМИ выяснили, куда Зеленский совершит свой первый зарубежный визит

В рамках пребывания в Брюсселе Зеленский встретится с руководством Европейского Союза и НАТО

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Украины Владимир Зеленский совершит свой первый зарубежный визит в Брюссель 4-5 июня.

Как стало известно из дипломатических источников, в рамках пребывания в Брюсселе Зеленский встретится с руководством Европейского Союза и НАТО.

Он, в частности, встретится с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером и президентом Европейского Союза Дональдом Туском.

Зеленский также проведет переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, по окончании которых пройдет пресс-конференция.

Ранее сообщалось, что президента Украины Владимира Зеленского пригласили посетить Канаду 2 июля.

"Курс на НАТО зафиксирован в украинской Конституции, он так же разделяется половиной украинского населения, как минимум, и большинством нашего парламента. Я думаю, что это всем понятно. И Европейский Союз, НАТО – это те партнеры, без которых мы не выживем", – сказал замглавы Администрации президента Вадим Пристайко.

Также Пристайко заявил о разработанных планах первых зарубежных визитов президента Владимира Зеленского.

Как сообщалось, 7 февраля Верховная Рада приняла президентский закон о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО (№ 9037). Решение поддержали 334 народных депутата.

Тем временем, в Североатлантическом альянсе ожидают, что Украина продолжит реформировать сектор безопасности и устанавливать за ним общественный контроль. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Альваргонсалес во вторник в Киеве.

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