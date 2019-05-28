Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,33
29,48
УКР
Главная Больше  Новости политики

СМИ выяснили, куда Зеленский совершит свой первый зарубежный визит

28 мая, 18:44

В рамках пребывания в Брюсселе Зеленский встретится с руководством Европейского Союза и НАТО

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Украины Владимир Зеленский совершит свой первый зарубежный визит в Брюссель 4-5 июня.

Как стало известно из дипломатических источников, в рамках пребывания в Брюсселе Зеленский встретится с руководством Европейского Союза и НАТО.

Он, в частности, встретится с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером и президентом Европейского Союза Дональдом Туском.

Зеленский также проведет переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, по окончании которых пройдет пресс-конференция.

Ранее сообщалось, что президента Украины Владимира Зеленского пригласили посетить Канаду 2 июля.

"Курс на НАТО зафиксирован в украинской Конституции, он так же разделяется половиной украинского населения, как минимум, и большинством нашего парламента. Я думаю, что это всем понятно. И Европейский Союз, НАТО – это те партнеры, без которых мы не выживем", – сказал замглавы Администрации президента Вадим Пристайко.

Также Пристайко заявил о разработанных планах первых зарубежных визитов президента Владимира Зеленского.


Как сообщалось, 7 февраля Верховная Рада приняла президентский закон о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО (№ 9037). Решение поддержали 334 народных депутата.

Тем временем, в Североатлантическом альянсе ожидают, что Украина продолжит реформировать сектор безопасности и устанавливать за ним общественный контроль. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Альваргонсалес во вторник в Киеве.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег НАТО, визит, Евросоюз, Зеленский, Туск, Столтенберг, юнкер

Вы сейчас просматриваете новость " СМИ выяснили, куда Зеленский совершит свой первый зарубежный визит". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Саакашвили возвращается в Украину: стала известна дата и реакция пограничников

Сегодня, 18:40

Бывший президент Грузии прилетит в "Борисполь" из Варшавы

Во Львове требуют от Зеленского отказаться от языка страны-агрессора и перейти на украинский

Сегодня, 18:25

Депутаты Львовского облсовета считают, что президент обязан полностью исключить русский язык из употребления в публичных сферах

Команда Зеленского: кого и на какие должности назначил президент

Сегодня, 17:34

Ведущие должности в АП достались деловым партнерам и членам штаба победителя избирательной гонки

Зеленский принял еще два кадровых решения: детали

Сегодня, 17:22

Алексей Гончарук стал замом Богдана, Устенко – внештатным советником

Алиса Шмидт: как выглядит самая обворожительная спортсменка мира?

Она вдохновляет Кучерова на рекорды. Как выглядит его жена

Бойцова: Врачи говорят, что к полноценной жизни Денис не вернется

У украинцев за долги будут забирать квартиры: к чему готовиться

Добкин рассказал о позоре экс-президента Украины

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

Ученые назвали эффективный способ для мужчин сбросить вес

Ани Лорак заподозрили в беременности (фото)

Недетский скандал: НАБУ завело дело на Матиоса и Луценко

А где же мышцы? Узелков удивил поклонников видом на фото

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Категорически нельзя идти в туалет, проснувшись ночью

Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом

Вчера, 07:19

Работодатели охотятся на поваров, официантов и продавцов

Почему украинские полицейские не спешат искать грабителей

Вчера, 07:00

Гра­­бить на улицах стали даже в людных местах и средь бела дня

Миллиардеры по-украински: кто они и откуда берут деньги

26 мая, 07:00

Миллион гривен дохода в 2018 году получил один на 8000 украинцев

Шопинг в интернете: что больше всего бесит украинских покупателей

26 мая, 06:30

В интернет-магазинах украинцам не по душе отсутствие цен и медленная служба поддержки

Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков

Назначения Зеленского-президента: раскрыты имена 3 топ-чиновников

В России ужаснулись тому, сколько украинцы тратят на еду
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь