СМИ заинтересовались домом, в котором живет депутат Александр Ткаченко

Народный депутат Александр Ткаченко, бывший гендиректор канала "1+1", которого называют одним из претендентов на должность руководителя Киева, стал фигурантом громкого журналистского расследования.
По информации команды Bigus.info, Ткаченко поселился в доме в заповедной зоне столицы – на Трухановом острове. По документам же, как вытекает из журналистского расследования, вместо дома на берегу Днепра в рекреационной зоне должен был быть спортивный комплекс.
Журналистам Александр Ткаченко заявил, что арендует этот дом – недавно. И отразит факт аренды в декларации за 2019 год.
В то же время журналисты Bigus.info, реагируя на комментарий депутата, указали, что в расследовании шла речь о фото, которое жена народного депутата сделала на фоне дома больше года назад. И это имущество, говорят авторы расследования, в декларации за 2018 год не указано. В своем же комментарии Александр Ткаченко заявил, что арендует не тот дом, фото которого было указано в расследовании.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский на сегодняшний день видит главным кандидатом на пост главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) народного депутата от "Слуги народа" Александра Ткаченко.
В свою очередь столичный мэр Виталий Кличко заявлял, что пойдет на выборы в Киеве с обновленной политсилой. Кроме того, он также заявил о необходимости объединения усилий, однако не уточнил, с какой из партий.
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