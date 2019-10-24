СМИ заинтересовались домом, в котором живет депутат Александр Ткаченко

По информации Бигус.инфо, депутат не задекларировал дом на Трухановом острове, сам Ткаченко заявляет, что недавно арендует это жилье

Народный депутат Александр Ткаченко, бывший гендиректор канала "1+1", которого называют одним из претендентов на должность руководителя Киева, стал фигурантом громкого журналистского расследования.

По информации команды Bigus.info, Ткаченко поселился в доме в заповедной зоне столицы – на Трухановом острове. По документам же, как вытекает из журналистского расследования, вместо дома на берегу Днепра в рекреационной зоне должен был быть спортивный комплекс.

Журналистам Александр Ткаченко заявил, что арендует этот дом – недавно. И отразит факт аренды в декларации за 2019 год.

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В то же время журналисты Bigus.info, реагируя на комментарий депутата, указали, что в расследовании шла речь о фото, которое жена народного депутата сделала на фоне дома больше года назад. И это имущество, говорят авторы расследования, в декларации за 2018 год не указано. В своем же комментарии Александр Ткаченко заявил, что арендует не тот дом, фото которого было указано в расследовании.

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Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский на сегодняшний день видит главным кандидатом на пост главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) народного депутата от "Слуги народа" Александра Ткаченко.

В свою очередь столичный мэр Виталий Кличко заявлял, что пойдет на выборы в Киеве с обновленной политсилой. Кроме того, он также заявил о необходимости объединения усилий, однако не уточнил, с какой из партий.

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