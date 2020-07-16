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"Смотрят на закон, как на тряпку": Кравчук в Раде обратился к Зеленскому

16 июля, 21:57

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Он возмущен тем, что Конституцию воспринимают, как бумажку

Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал действующего главу государства Владимира Зеленского, который ранее наградил политика орденом, позаботиться о наказании для нарушителей закона, независимо от их статуса.

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Об этом шла речь во время торжественного заседания Рады по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

"Поддерживая воплощение в жизнь фундаментальных позиций демократии и верховенства права, прошу не забывать, что все это действует тогда, когда действует закон. Перед законом все равны", – заявил Кравчук.

По его словам он заметил, что некоторые депутаты, политические силы презирают закон.

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"Смотрят на закон, часто – на Конституцию, как на бумажку, или еще хуже – на тряпку. Это недопустимо. От вас зависит, чтобы закон торжествовал. А те, кто нарушают закон, были привлечены к ответственности, независимо, кто он был или есть", – добавил первый президент.

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"Иногда, когда наблюдаешь риторику некоторых депутатов, некоторых политиков, то складывается печальное впечатление, что находишься на Бессарабке. Образы, невежество, неточность формулировок и даже маленькие побасенки недопустимы на этом фоне больших задач, которые стоят перед Украиной, поэтому я обращаюсь с большой просьбой подумать о политической культуре нашей жизни", – пристыдил Кравчук собравшихся.

Ранее Кравчук объяснил, как Зеленский должен был ответить Трампу на критику Меркель и Макрона.

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политика культура Конституция закон Владимир Зеленский леонид кравчук

Источник: Сегодня

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