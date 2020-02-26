Сможем ответить агрессору: Украина возродит ракетную программу

Раньше большая часть ракет Советского Союза собиралась именно на территории Украины

Украина планирует в ближайшее время возродить ракетную программу, чтобы отвечать на атаки агрессора. Такое громкое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО – Ред) Украины Алексей Данилов.

Он уверен, что "наша ракетная программа, ракетный щит, ракетная защита и ракетное наступление в ближайшее время будут возрождены".

"Мы сможем ответить любому агрессору", — сказал он.

Реклама

Раньше большая часть ракет СССР собиралась на территории Украины. По его словам, 98% всего ракетного производства Советского Союза происходило в Украине. Это Харьков, Днепр, Павлоград и другие города.

Раньше сообщалось, что Министерство обороны Украины хочет закупить несколько тысяч ракетных комплексов и ракет на сумму один миллион долларов.

В тренде Сначала нужно освободить Донбасс: в США указали на сложность ситуации по Крыму

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что в американской армии есть ракеты, которые в "семь раз быстрее, чем обычные ракеты". Мол, в России тоже есть похожие.

Накануне Россия похвасталась своим "оружием Судного дня". Российские военные показали подготовительные процедуры к запуску и пуск похожего на торпеду аппарата цилиндрической формы:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама