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Сможем ответить агрессору: Украина возродит ракетную программу

26 февраля, 00:39

Раньше большая часть ракет Советского Союза собиралась именно на территории Украины

Украина планирует в ближайшее время возродить ракетную программу, чтобы отвечать на атаки агрессора. Такое громкое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО – Ред) Украины Алексей Данилов.

Он уверен, что "наша ракетная программа, ракетный щит, ракетная защита и ракетное наступление в ближайшее время будут возрождены".

"Мы сможем ответить любому агрессору", — сказал он.

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Раньше большая часть ракет СССР собиралась на территории Украины. По его словам, 98% всего ракетного производства Советского Союза происходило в Украине. Это Харьков, Днепр, Павлоград и другие города.

Раньше сообщалось, что Министерство обороны Украины хочет закупить несколько тысяч ракетных комплексов и ракет на сумму один миллион долларов.

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Россия программа ракета СНБО Украина щит

Источник: ТАСС

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