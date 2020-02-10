Трамп рассказал о "супербыстрых" ракетах для противостояния России

По словам главы Белого дома, США нужны такие ракеты, потому что у России есть похожие

/ Фото: REUTERS/Joshua Roberts

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Президент США Дональд Трамп заявил, что на вооружении американской армии есть ракеты, которые в "семь раз быстрее, чем обычные ракеты".

"У нас есть супербыстрые ракеты, огромное количество супербыстрых (ракет – Ред.). Мы называем их супербыстрыми, потому что они в четыре, пять, шесть и даже в семь раз быстрее, чем обычные ракеты", — сказал он, выступая перед губернаторами штатов.

По словам главы Белого дома, США нужны такие ракеты, потому что "у России есть похожие".

"Я не скажу вам, как они их получили. Они получили их, предположительно, из планов администрации Обамы", — сказал Трамп.

Ранее в США заявляли, что могут уничтожить российскую ПВО в Калининграде, поэтому Россия намерена защитить себя радиолокационным полем, которое предупредит о возможной ракетной атаке.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказывал, как Россия защитилась от ядерного удара. Оказывается, что россияне создали сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении. В систему входят РЛС типа "Воронеж", их главная задача – отследить пуски баллистических ракет по российской территории.

Ранее Россия похвасталась своим "оружием Судного дня". Минобороны РФ показало подготовительные процедуры к запуску и пуск похожего на торпеду аппарата цилиндрической формы:

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