Ракетную программу нужно ускорить: генерал указал на новую угрозу для Украины от России

Россия развернула еще один вид вооружений, который может сулить проблемы Украине

На фоне развертывания Россией авиационного ракетного комплекса "Кинжал" в Южном военном округе в украинском направлении, Украина должна серьезно заняться своими ракетными технологиями.

Такое мнение высказал "Обозревателю" экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

"Кинжалы" поставили на боевое дежурство в Южном военном округе, на нашем направлении, со всеми вытекающими для нас последствиями", – сказал генерал, но отметил, что их количество может быть совсем ограниченным.

В то же время Романенко считает, что российские ракеты могут и не обладать декларируемыми российскими военными характеристиками "Кинжала": скорость 12 тыс. км/ч, радиус – до 2 тыс. км, невидимые для радаров.

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"В ответ на новую угрозу Украина должна ускорить работу над собственным ракетным и противоракетным оружием. В частности, по программам "Ольха", "Гарпун", "Гром". Я думаю, нам надо развить свое оружие до такого уровня, чтобы, если в Кремле решатся на полномасштабные действия против Украины, то после этого такая Россия миру точно была бы не нужна (напомнил генерал о фразе Путина: "Кому нужен мир без России?")", – подчеркнул Романенко.

Напомним, в конце января в Украине впервые испытали крылатую ракету. Как заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, мощные высокоэффективные ракеты способны на большом расстоянии точно поражать вражеские цели.

Ранее на сайте "Сегодня" сообщалось, как создают украинские ракетные комплексы. Помимо "Грома", в нашей стране проводятся испытания ракетного комплекса "Вильха", который является глубокой модернизацией старой советской реактивной системы залпового огня "Смерч".