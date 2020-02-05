Украина не готова к возвращению Крыма: у Зеленского назвали причины

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После аннексии Крыма прошло почти шесть лет, и на сегодняшний день Украина не готова к возвращению на свой полуостров. Однако уже сейчас Киев должен к этому готовиться и давить на Россию.

Об этом заявил в интервью "Укринформу" постоянный представитель президента в АРК Антон Кориневич.

По его словам, украинский полуостров возможно вернуть только политико-дипломатическим путем. В то же время Украина, по его мнению, должна работать ради международного давления на Россию и должна быть готова к моменту, когда придется возвращаться в Крым.

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"Вот если агрессор Российская Федерация завтра уйдет из Крыма, украинское государство не готово (возвращаться на свой полуостров. – Ред.). Оно должно быть готовым, но то, что сейчас мы видим, – нам еще работать и работать. Например, из того, кто что делает в Крыму. Кто заходит в Крым, кто начинает работать на уровне местной власти, кто – на уровне центральной. То есть готовности пока действительно нет, и над этим нужно активно и тяжело работать, в том числе и нам (представительству президента в АРК. – Ред.), но не только. Я думаю, и СНБО, и Министерство временно оккупированных территорий, и силовики должны иметь понимание, что именно сделает Украина, когда получит сигнал из Крыма", – сказал Кориневич.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно у Зеленского напомнили о вероломной тактике России в Крыму. Антон Кориневич назвал три главных преступления оккупантов, которые даже Международный уголовный суд загонят в тупик. Одно из них – живой щит из людей в 2014 году.

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Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны генерал-майор Сергей Кривонос рассказывал, что Украина в 2014 году могла освободить Крым. По его словам, план по освобождению полуострова был "сорван" Киевом.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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