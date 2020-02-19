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Снайперы "Беркута", кровь и огненная баррикада: что происходило на Евромайдане в 2014-м (фото)

19 февраля, 08:12

Протестующие могли противопоставить силовикам только палки, камни и свою несокрушимую волю

Ровно шесть лет назад, 18-20 февраля, протесты украинцев – сторонников европейского пути развития страны – Евромайдана – вошли в наиболее горячую фазу, когда власть активно пыталась подавить массовые выступления граждан, однако натолкнулась на ожесточенное сопротивление. Силовики тогдашнего президента Виктора Януковича применили не только резиновые дубинки, но и помповые ружья, автоматы и снайперские винтовки, убив десятки митингующих, однако не смогли сломить их волю.

И хотя активисты могли противопоставить "Беркуту" только огненную баррикаду из горящих шин, камни и палки, именно они вышли победителями в этом противостоянии.

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Что 19 февраля происходило на Майдане Незалежности, Крещатике и близлежащих улицах, – смотрите в фоторепортаже сайта "Сегодня" :

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Владимир Путин. Фото: Heidi Levine/REUTERS

Сайт "Сегодня" сообщал, что украинцы делятся воспоминаниями о самых кровавых днях Майдана .

Напомним, в шестую годовщину начала расстрелов активистов во время Революции Достоинства в Киеве беглый президент Виктор Янукович сделал циничное заявление о намерении "вернуть мир" в Украину и отказался признать собственную причастность к аннексии Крыма приютившей его Россией и к началу войны на Донбассе.

Как известно, 18 февраля сотрудники тогда еще милиции и "Беркута" начали применять оружие против активистов Майдана. На улицах в центре города запылали баррикады, загорелся Дом профсоюзов.

В кровопролитных столкновениях погибли более ста человек – Небесная сотня Украины.

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Источник: Сегодня

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