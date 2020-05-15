Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,68
28,79
  1. Новости политики

СНБО Украины ввел санкции против почти 400 физлиц: кто попал в список

15 мая, 21:54

Елена Кузьмич

В список попали россияне и несколько уроженцев Узбекистана, Казахстана, Грузии, проживающих в оккупированном Крыму

Совет национальной безопасности и обороны Украины включил в список физических лиц, к которым применяются санкции, 377 человек, среди которых большинство – уроженцы Российской Федерации и Украины.

Соответствующее решение предусмотрено подписанным президентом Украины Владимиром Зеленским указом о введении в действие решения СНБО.

Санкции сроком на три года введены в отношении одной из авторов сайта www.materik.ru, сотрудницы "Автономной некоммерческой организации "Институт диаспоры и интеграции" ("Институт стран СНГ") Валентины Гойденко; исполнительного директора "Международного исследовательского агентства "Евразийский монитор" и председателя правления "АНО" Социологическая мастерская Задорин" Игоря Задорина; генерального директора "Всероссийского центра изучения общественного мнения" Валерия Федорова; основателя общественной организации "ТОР" Мариуполь Дениса Кузьменко.

Реклама

Также в список попали несколько уроженцев Узбекистана, Казахстана, Грузии, проживающих в Крыму.

В тренде
"Свобода слова Савика Шустера": "Зеленая альтернатива?"

Также на один год вводятся санкции против учредителя ООО "Корпорация Парус" Алексея Федоренко и одного из основателей компании "1C" Бориса Нуралиева.

Санкции предусматривают блокировку активов (временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом); запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах; отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, аннулирования официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений; лишение государственных наград Украины, других форм празднования.

Ранее сообщалось, что Зеленский снял санкции с внучки Муссолини и пяти организаторов псевдовыборов в "Л/ДНР".

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

СНБО санкции список Владимир Зеленский

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
ЕС не позвал Украину на саммит Восточного партнерства: названа причина
ЕС не позвал Украину на саммит Восточного партнерства: названа причинаПолитика
Зеленский снял санкции с внучки Муссолини и пяти организаторов псевдовыборов в
Зеленский снял санкции с внучки Муссолини и пяти организаторов псевдовыборов в "Л/ДНР"Политика
Бывший
Бывший "слуга народа" подал в суд на Разумкова из-за банковского законаПолитика
Зеленский снял с компаний и офшоров санкции, наложенные при Порошенко
Зеленский снял с компаний и офшоров санкции, наложенные при ПорошенкоПолитика
Члены ЦИК выписали себе
Члены ЦИК выписали себе "космические" премии: подробности скандалаПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...