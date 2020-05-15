Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,68
28,79
  1. Новости политики

Зеленский снял санкции с внучки Муссолини и пяти организаторов псевдовыборов в "Л/ДНР"

15 мая, 14:18

Сергей Мартынец

Глава государства не только продлил санкции, но и «помиловал» несколько человек

Президент Владимир Зеленский продлил санкции против лиц и компаний, связанных с российской агрессией против Украины. В то же время своим указом глава государства убрал из санкционного списка несколько пособников боевиков и россиян.

На решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мерах (санкциях)" президент своим указом исключил из "черного списка" ряд людей, которые участвовали в организации незаконных "выборов" в т.н. "ЛНР" и "ДНР". Он внес изменения в предыдущие указы з 2017-2019 годы пятого президента Украины.

Из санкционного списка исключены следующие лица:

  • уроженка Рима (Италия) Алессандра Муссолини, внучка знаменитого "дуче", которая была наблюдателем за "выборами" в "ЛНР" и "ДНР";
  • жительница оккупированного Алчевска Валентина Свешникова, которая была "секретарем участковой избирательной комиссии" в этом городе на "выборах" в "Л/ДНР";
  • Татьяна Лобода, глава "территориальной избирательной комиссии" в Донецке;
  • уроженка Житомирской области Галина Бороздина, глава "территориальной избирательной комиссии" №212;
  • жительница Харьковской области Алена Гурьева, глава "территориальной избирательной комиссии" №247;
  • Наталия Чеботарева, глава "участковой избирательной комиссии" в Донецке.

Реклама

В тренде
Дело на миллион: НАБУ вычислило еще одного экс-нардепа, незаконно получившего компенсацию за жилье

Также из-под санкций Зеленский вывел трех граждан Российской Федерации – основателя IT-компании Lucky Labs Сергея Токарева, бизнесменов Алексея Федоричева и Карена Григоряна.

Федорычева в Украине объявили в розыск. Его подозревают в организации схемы по хищению зерна через подконтрольные предприятия. Он является владельцев компании Fedcominvest — спонсора футбольного клуба "Монако".

Как сообщали новости "Сегодня", в марте 2019 года СНБО утвердило дополнительный список из 294 юридических лиц, в отношении которых вводятся ограничительные меры. Кто из российского бизнеса попал под новые украинские санкции.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

санкции Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
ЕС не позвал Украину на саммит Восточного партнерства: названа причина
ЕС не позвал Украину на саммит Восточного партнерства: названа причинаПолитика
Нацгвардии не разрешили обыскивать украинцев: Рада отклонила законопроект
Нацгвардии не разрешили обыскивать украинцев: Рада отклонила законопроектПолитика
Зеленский анонсировал второй этап выхода из карантина: видео обращения
Зеленский анонсировал второй этап выхода из карантина: видео обращенияПолитика
Бывший
Бывший "слуга народа" подал в суд на Разумкова из-за банковского законаПолитика
В переговорах по Донбассу впервые участвовали депутаты Рады
В переговорах по Донбассу впервые участвовали депутаты РадыПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...