Зеленский снял санкции с внучки Муссолини и пяти организаторов псевдовыборов в "Л/ДНР"

Президент Владимир Зеленский продлил санкции против лиц и компаний, связанных с российской агрессией против Украины. В то же время своим указом глава государства убрал из санкционного списка несколько пособников боевиков и россиян.
На решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мерах (санкциях)" президент своим указом исключил из "черного списка" ряд людей, которые участвовали в организации незаконных "выборов" в т.н. "ЛНР" и "ДНР". Он внес изменения в предыдущие указы з 2017-2019 годы пятого президента Украины.
Из санкционного списка исключены следующие лица:
- уроженка Рима (Италия) Алессандра Муссолини, внучка знаменитого "дуче", которая была наблюдателем за "выборами" в "ЛНР" и "ДНР";
- жительница оккупированного Алчевска Валентина Свешникова, которая была "секретарем участковой избирательной комиссии" в этом городе на "выборах" в "Л/ДНР";
- Татьяна Лобода, глава "территориальной избирательной комиссии" в Донецке;
- уроженка Житомирской области Галина Бороздина, глава "территориальной избирательной комиссии" №212;
- жительница Харьковской области Алена Гурьева, глава "территориальной избирательной комиссии" №247;
- Наталия Чеботарева, глава "участковой избирательной комиссии" в Донецке.
Также из-под санкций Зеленский вывел трех граждан Российской Федерации – основателя IT-компании Lucky Labs Сергея Токарева, бизнесменов Алексея Федоричева и Карена Григоряна.
Федорычева в Украине объявили в розыск. Его подозревают в организации схемы по хищению зерна через подконтрольные предприятия. Он является владельцев компании Fedcominvest — спонсора футбольного клуба "Монако".
Как сообщали новости "Сегодня", в марте 2019 года СНБО утвердило дополнительный список из 294 юридических лиц, в отношении которых вводятся ограничительные меры. Кто из российского бизнеса попал под новые украинские санкции.
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