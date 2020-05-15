Зеленский снял санкции с внучки Муссолини и пяти организаторов псевдовыборов в "Л/ДНР"

Глава государства не только продлил санкции, но и «помиловал» несколько человек

Президент Владимир Зеленский продлил санкции против лиц и компаний, связанных с российской агрессией против Украины. В то же время своим указом глава государства убрал из санкционного списка несколько пособников боевиков и россиян.

На решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мерах (санкциях)" президент своим указом исключил из "черного списка" ряд людей, которые участвовали в организации незаконных "выборов" в т.н. "ЛНР" и "ДНР". Он внес изменения в предыдущие указы з 2017-2019 годы пятого президента Украины.

Из санкционного списка исключены следующие лица:

уроженка Рима (Италия) Алессандра Муссолини, внучка знаменитого "дуче", которая была наблюдателем за "выборами" в "ЛНР" и "ДНР";



жительница оккупированного Алчевска Валентина Свешникова, которая была "секретарем участковой избирательной комиссии" в этом городе на "выборах" в "Л/ДНР";

Татьяна Лобода, глава "территориальной избирательной комиссии" в Донецке;

уроженка Житомирской области Галина Бороздина, глава "территориальной избирательной комиссии" №212;

жительница Харьковской области Алена Гурьева, глава "территориальной избирательной комиссии" №247;

Наталия Чеботарева, глава "участковой избирательной комиссии" в Донецке.

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Также из-под санкций Зеленский вывел трех граждан Российской Федерации – основателя IT-компании Lucky Labs Сергея Токарева, бизнесменов Алексея Федоричева и Карена Григоряна.

Федорычева в Украине объявили в розыск. Его подозревают в организации схемы по хищению зерна через подконтрольные предприятия. Он является владельцев компании Fedcominvest — спонсора футбольного клуба "Монако".

Как сообщали новости "Сегодня", в марте 2019 года СНБО утвердило дополнительный список из 294 юридических лиц, в отношении которых вводятся ограничительные меры. Кто из российского бизнеса попал под новые украинские санкции.

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