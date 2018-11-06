"Сняли с самолета, как в кино": в Праге задержали нардепа-радикала с фальшивыми евро

В Праге чешская полиция задержала нардепа от "Радикальной партии" Андрея Лозового. Об этом в Facebook сообщил Олег Ляшко.

Нардепа-радикала задержали в аэропорту перед вылетом в Киев. Как оказалось, он пытался рассчитаться фальшивыми евро.

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"Со слов самого Андрея, в аэропорту он покупал подарок маме, но евро, которыми он хотел рассчитаться, оказались фальшивыми. Их помощнику Лозового "обменяли" в одном из киевских обменников. Валютных кидал сейчас уже ищет наша полиция, потому что "обменник" исчез. Ну а чешская полиция, я надеюсь, немедленно освободит Лозового, который стал жертвой обмана валютных мошенников, которых наверняка крышует власть, иначе бы они не действовали так дерзко", – написал Ляшко в соцсети.

Позже сам Лозовой сообщил в Facebook детали скандала.

"Стал жертвой валютных аферистов. Помощник менял деньги – и ему дали фальшивые (он сейчас в полиции в Украине пишет об этом заявление). Был в Праге, хотел купить в duty free подарок маме и оказалось, что деньги – фальшивые. Поскольку в чешском законодательстве попытка рассчитаться фальшивыми деньгами приравнивается к их производству – меня задержали. Сняли с самолета, как в кино. Завезли в ближайший участок. 8 часов держали там, но, в конце концов, разобрались, что я не совершил преступление, а наоборот – стал жертвой мошенников", – написал он.

Лозовой поблагодарил за свое освобождение первого замглавы Нацполиции Вячеслава Аброськина, министра иностранных дел Павла Климкина и посла Украины в Чехии Евгения Перебийниса.

Напомним, тем временем в Украине в шесть раз выросло число поддельных банкнот номиналом в 500 грн. В целом, за год было изъято из обращения почти 10,5 тыс. штук поддельных банкнот национальной валюты на сумму 3,6 млн грн. Впрочем, по сравнению со статистикой в ЕС, это очень мало.

При этом украинская национальная валюта имеет 17 степеней защиты, но купюры все равно умудряются подделывать