"Сняли с самолета, как в кино": в Праге задержали нардепа-радикала с фальшивыми евро

Сегодня, 00:04

Лозового задержали в аэропорту перед вылетом в Киев

Андрей Лозовой. Фото: Facebook Андрей Лозовой. Фото: Facebook
Андрей Лозовой. Фото: Facebook Андрей Лозовой. Фото: Facebook

В Праге чешская полиция задержала нардепа от "Радикальной партии" Андрея Лозового. Об этом в Facebook сообщил Олег Ляшко. 

Нардепа-радикала задержали в аэропорту перед вылетом в Киев. Как оказалось, он пытался рассчитаться фальшивыми евро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Со слов самого Андрея, в аэропорту он покупал подарок маме, но евро, которыми он хотел рассчитаться, оказались фальшивыми. Их помощнику Лозового "обменяли" в одном из киевских обменников. Валютных кидал сейчас уже ищет наша полиция, потому что "обменник" исчез. Ну а чешская полиция, я надеюсь, немедленно освободит Лозового, который стал жертвой обмана валютных мошенников, которых наверняка крышует власть, иначе бы они не действовали так дерзко", – написал Ляшко в соцсети.

1541455172.9718

Позже сам Лозовой сообщил в Facebook детали скандала.

"Стал жертвой валютных аферистов. Помощник менял деньги – и ему дали фальшивые (он сейчас в полиции в Украине пишет об этом заявление). Был в Праге, хотел купить в duty free подарок маме и оказалось, что деньги – фальшивые. Поскольку в чешском законодательстве попытка рассчитаться фальшивыми деньгами приравнивается к их производству – меня задержали. Сняли с самолета, как в кино. Завезли в ближайший участок. 8 часов держали там, но, в конце концов, разобрались, что я не совершил преступление, а наоборот – стал жертвой мошенников", – написал он.

1541455310.2743

Лозовой поблагодарил за свое освобождение первого замглавы Нацполиции Вячеслава Аброськина, министра иностранных дел Павла Климкина и посла Украины в Чехии Евгения Перебийниса.

Напомним, тем временем в Украине в шесть раз выросло число поддельных банкнот номиналом в 500 грн. В целом, за год было изъято из обращения почти 10,5 тыс. штук поддельных банкнот национальной валюты на сумму 3,6 млн грн. Впрочем, по сравнению со статистикой в ЕС, это очень мало.

При этом украинская национальная валюта имеет 17 степеней защиты, но купюры все равно умудряются подделывать
валюта, ляшко, duty free, прага, задержали, купюры, Олег Ляшко, Радикальная партия, лозовой, фальшивые деньги, евро

Вы сейчас просматриваете новость ""Сняли с самолета, как в кино": в Праге задержали нардепа-радикала с фальшивыми евро". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Финансы

Фото: Pixabay

Названы самые подделываемые купюры в Европе

30 Июля, 11:40

На каждые 10 тысяч человек приходится примерно семь фальшивых банкнот в год

Украина

В Украине растет средняя зарплата. Фото: Pixabay

Если вы обнаружили фальшивые деньги, лучше обратиться в полицию – эксперт

21 Июня, 07:18

В прошлом году на 1 млн купюр настоящих гривен приходилось всего 3,6 штуки поддельных
Загрузка...

Украина

Настоящая купюра также должно быть рельефной на ощупь. Фото: архив

Советы о том, как распознать фальшивые деньги

20 Июня, 07:20

Как правило, качество поддельных денег значительно хуже, нежели настоящих

Украина

Из общего количества изъятых банкнот 61% составили купюры номиналом 500 грн. Фото: Flickr via NBU

Эксперты рассказали, где люди чаще всего могут получить фальшивые деньги

19 Июня, 07:24

Подделывают в основном крупные деньги ­– 500, 200 и 100 грн., а вот случаи подделок купюр мелкого номинала единичные

Одесса

Фото: ssu.gov.ua

В Одессе задержали банду фальшивомонетчиков

18 Июня, 18:01

Во время обысков у фальшивомонетчиков изъято "куклу" на сумму 500 тысяч долларов

Украина

Если вы обнаружили у себя фальшивые деньги, лучше обратиться в полицию, а не пытаться их сбыть. Фото: Flickr via NBU

Фальшивые деньги: где чаще всего попадаются и как их распознать

17 Июня, 07:51

Чаще всего получить поддельные деньги можно на рынках и в небольших магазинах.
Загрузка...