Соцгарантии для пленников Кремля: Рада приняла законопроект в первом чтении

Лицам, которые возвращаются из плена боевиков или из российской неволи, поможет государство

Фото: Сегодня

Пока Россия отказывается освобождать украинских заложников, в Верховной Раде приняли в первом чтении законопроект о правовом статусе и социальных гарантиях для лиц, незаконно лишенных свободы (пленниках). За соответствующий документ №8205 проголосовали 235 народных депутатов.

Так, действий документа распространяется на украинцев и иностранцев, который на момент попадания в плен на законных основаниях проживали в Украине.

Лицо, которое незаконно лишено свободы, захвачено в качестве заложника на временно оккупированных территориях Украины или за ее пределами, признается таковым на основании проверки информации о незаконном лишении свободы Службой безопасности Украины путем предоставления справки о незаконном лишении свободы. Право на соответствующее обращение имеет само лицо, члены семьи такого лица, близкие родственники, прокурор, а также другие лица, которые обратились с письменным заявлением в СБУ о наличии достоверных данных о незаконном лишении свободы.

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Законопроектом предусматривается предоставить заложникам государственную правовую и/или юридическую помощь, компенсационные выплаты, льготы, осуществление необходимых реабилитационных мероприятий. Реализация прав и пользование льготами происходит на основании удостоверения личности, пострадавшей от незаконного лишения свободы, которое подтверждает соответствующий статус. За выдачу такого удостоверения плата не взимается.

Освобожденным пленникам, у которых жилье находится на оккупированной территории, предлагается предоставлять временное или социальное жилье, при условии оплаты стоимости жилищно-коммунальных услуг.

В случае принятия данного закона, заложникам будут выплачены денежные компенсации в размере одной минимальной заработной платы за каждый месяц пребывания в местах незаконного лишения свободы.

Бывший заложник, другое незаконно лишенное свободы лицо, уволенное с работы (должности) во время незаконного лишения свободы, должно быть восстановлено на прежней работе (должности), а в случае невозможности этого (в частности, ликвидация предприятия, сокращение должности) – ему должна быть предоставлена государственной службой занятости другая работа. Работа предоставляется лицу не позднее, чем через один месяц со дня обращения, если оно поступило не позднее чем в трехмесячный срок со дня освобождения его из заложников.

Как сообщали новости "Сегодня", 28 июня четверо освобожденных украинцев прибыли в аэропорт "Жуляны". В Киев прилетели Яков Веремейчик, Дмитрий Великий, Максим Горяинов и Эдуард Михеев. В Минске боевики передали их украинской стороне.

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