Путин прокомментировал вопрос освобождения украинских заложников

Российский лидер объяснил, что нужно для того, чтобы процесс обмена пленными сдвинулся с мертвой точки

Фото: Сегодня

Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что вопрос с обоюдным освобождением украинских и российских заложников якобы находится у него на контроле. Хотя стоит отметить, что данный процесс давно замер.

Путин был задан вопрос, какие перспективы у Минских переговоров после выборов в Украине и относительно освобождения украинских заложников, на что он ответил только по пленникам.

"Эти вопросы находятся в поле нашего зрения. Особенно это касается проблем людей, которые находятся в местах лишения свободы или каких-то подобных местах, не лучше, чем тюрьма … Вопросы подобного рода должны решать в комплексе. Прежде чем решать эти вопросы, нужно подумать, как будет решена судьба тех людей, которые для нас не безралзичны, в том числе граждан РФ (россияне, удерживаемые в Украине за террористическую деятельность)", – заявил Путин.

Отметим, что на переговорах в Минске российская сторона регулярно срывала процесс обмена пленными, не отвечала на предложения Киева. Так, последний раз Украина сделала предложение России по обмену заложниками в марте. Тогда украинская сторона выставляла на обмен граждан РФ. Однако ответа не последовало.

В то же время у Путина дали странное объяснение, почему Россия не идет на обмен пленными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков так и не смог внятно ответить на намерения Украины по обмену заложниками "всех на всех".

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