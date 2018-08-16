Социолог объяснила, почему украинцы не ходят на выборы

Уровень доверия украинцев ко всем вероятным кандидатам в президенты "остается очень низким", многие не определились со своим кандидатом или даже не собираются идти на выборы. Об этом заявила руководитель Украинского института социальных исследований им. Яременко Ольга Балакирева по результатам соответствующего опроса, передает BBC.

"Я не верю сегодня политикам" – ключевая причина пассивности людей, когда речь идет об участии в выборах", – отметила социолог.

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Кроме того, говорит Балакирева, практически все кандидаты имеют "ярко выраженную региональную поддержку", что, как и в предыдущие годы, свидетельствует об угрозе раскола общества.

По ее словам, только один условный кандидат – Олег Ляшко – не имеет региональных различий поддержки.

"Олег Ляшко – удивительный феномен, потому что это тот политик, который, занимая четвертое место в рейтинге, фактически объединяет страну", – сказала социолог на пресс-конференции.

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Как отметила Ольга Балакирева, рейтинги как потенциальных кандидатов в президенты, так и партий, которых за восемь месяцев до выборов респонденты ставят на 1-5 места, могут меняться, поскольку доля тех, кто не определился, остается высокой.

Но как утверждают социологи, сегодня 71% избирателей готовы участвовать в выборах и это довольно высокий показатель.

Как известно, в марте 2019 года состоятся выборы президента Украины. А в октябре того же года украинцы будут избирать новый состав Верховной Рады.