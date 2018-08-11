Угроза выборам: чем Россия может нам навредить

В следующем году Украину ждут две избирательные кампании — президентская и парламентская, которые могут стать объектом масштабного вмешательства извне. Президент Петр Порошенко поручил СНБО провести заседание по противодействию вмешательству России в украинские выборы.

"И в Киеве, и в Брюсселе, и в Вашингтоне, и в абсолютном большинстве западных столиц нет сомнений по поводу подготовки Кремлем масштабных вмешательств в избирательные процессы", — пояснил гарант и добавил, что договорился с лидерами ЕС и США взаимодействовать по этому вопросу на всех уровнях.

"Сегодня" пообщалась с экспертами и выяснила, как именно страна-агрессор может повлиять на грядущие выборы в Украине и как от этого защититься.

Подкуп

Как говорят специалисты, способов манипуляции очень много и в своем большинстве они уже отработаны. Одним из самых очевидных методов эксперты называют косвенную поддержку пророссийских кандидатов.

"Перед выборами могут давать немалые средства выгодным кандидатам", — считает политтехнолог Сергей Гайдай.

Он приводит пример козней России в Грузии: тогда российская сторона финансировала ряд политиков, которые противодействовали действующей власти. Политолог Руслан Бортник добавляет: в ход может пойти и влияние на ключевых чиновников.

"Их могут подкупать для трансляции удобных Кремлю мнений", — говорит эксперт.

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Кибератаки

По мнению Бортника, под угрозой могут оказаться и государственные электронные системы. С ним согласен и политолог Владимир Фесенко:

"Могут быть кибератаки на сайты и информационные системы государственных учреждений и политических партий. Это будут делать, чтобы дезорганизовать и поставить под сомнение их работу".

С нападением хакеров наша страна сталкивалась еще во время выборов в 2014 году.

"Были попытки взлома сайта Центризбиркома, где даже выложили фейковую информацию, будто бы победил глава "Правого сектора" Дмитрий Ярош. Потом это широко использовалось в российских СМИ", — рассказал Фесенко.

Возможна и дестабилизация внутренней ситуации — провоцирование конфликтов и массовых акций.

"Их главная цель — ослабление наших госинституций", — отмечает политолог.

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Война в интернете

Самые дерзкие попытки повлиять на наши выборы Россия может предпринять через "Всемирную паутину".

"У России огромный опыт вмешательства через интернет, а потому информационные вбросы будут основным инструментом. Действовать будут как через российские соцсети, где осталась часть украинцев, так и через глобальные типа Facebook", — рассказал Фесенко.

По его словам, в РФ работают целые фабрики троллей и армии ботов, которые дезинформируют народ, генерируют комментарии и посты, играющие на определенных темах и установках.

"С одной стороны они будут продвигать пророссийских кандидатов и дискредитировать кандидатов с патриотической позицией, а с другой стороны — разжигать конфликты и негативное настроение для дестабилизации обстановки", — считает политолог.

Он добавляет, что вбросы могут быть и на ТВ, но здесь мы уже перестраховались — в украинских кабельных сетях нет российских телеканалов.

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"Лучше проверить системы уже сейчас"

По мнению политтехнолога Ярослава Макитры, обезвредить информационные вбросы извне сможет собственная позитивная повестка.

"Лучшая реакция — создавать свой позитивный контент. Нужно изменить повестку борьбы между политическими штабами, чтобы те не переступали определенные правила. Тогда сами же украинцы не будут разгонять "зраду". Еще важно на выборах не впадать в фатализм "если не я, то война, конец" — это играет на руку России", — считает эксперт.

Он добавляет, что держать контрармию ботов у нас некому, да и слишком затратно. В то же время эксперт по компьютерной безопасности Павел Косякин рекомендует властям уже сейчас обеспокоиться защитой госреестров и е-систем Центризбиркома.

"Тесты на прочность систем можно проводить уже сейчас — если найдут "дыры" в защите, будет время на их устранение", — говорит специалист.

Простым же украинцам эксперты советуют критично отнестись к информации в интернете, которая появится перед выборами.