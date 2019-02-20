Соцсети кандидатов в президенты: Илья Кива выкладывает тренировки, а Олег Ляшко кормит домашних питомцев

В Facebook и Twitter абсолютным лидером стал действующий президент, в YouTube участники гонки делятся романтическими рецептами

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Соцсети кандидатов в президенты: Илья Кива выкладывает тренировки, а Олег Ляшко кормит домашних питомцев Илья Требор //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ad7/874/5c6ad7874b70a.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ad7/874/5c6ad7874b70a.png 2019-02-20T07:19:00+02:00 Политика В Facebook и Twitter абсолютным лидером стал действующий президент, в YouTube участники гонки делятся романтическими рецептами

Социальные сети прочно вошли в список инструментов, которыми кандидаты в президенты пользуются для привлечения внимания аудитории. "Сегодня" изучила аккаунты десяти самых ярких соискателей — Петра Порошенко, Юлии Тимошенко, Александра Вилкула, Олега Ляшко, Владимира Зеленского, Ильи Кивы, Анатолия Гриценко, Инны Богословской, Андрея Садового и Романа Насирова. Из так называемой большой четверки (Facebook, Twitter, Instagram и YouTube) меньше всего они используют Twitter. Кроме очевидных сейчас предвыборных сообщений, в лентах проскакивают рецепты пирогов, спортивные тренировки и даже цитаты великих людей.

#шейр_репост! Тысячи лайков, торс и собаки

Самой популярной соцсетью у политиков остается Facebook. Здесь абсолютный лидер — действующий президент Петр Порошенко, у которого почти 2,4 млн подписчиков. Неподалеку от гаранта Юлия Тимошенко, собравшая на своей странице чуть больше 2,1 млн человек, а "бронза" у мэра Львова Андрея Садового — 1,1 млн. Правда, по количеству "лайков" лидеры FB не оставляют шансов последнему — если для Тимошенко и Порошенко посты с тысячами и даже десятками тысяч лайков привычная ситуация, то у Садового это случается редко. Подавляющее большинство записей на странице мэра Львова собирают не более тысячи лайков.

Владимира Зеленского в Facebook читают почти 400 тыс. человек, Олега Ляшко — 264 тыс., а Александра Вилкула — 218 тыс. Львиная доля постов на страницах кандидатов — обсуждение социальных и экономических проблем Украины, а также своих предвыборных программ. Любят постить у себя претенденты на булаву и свои выступления на телеканалах.

Впрочем, особняком здесь стоит, например, кандидат от социалистов Илья Кива (25 тыс. подписчиков). На его странице можно найти перебранку с представителями одной из праворадикальных организаций страны, видео его тренировок в спортзале и фото с крещенских купаний социалиста.

Необычная ситуация и у Инны Богословской. В FB у нее сразу две страницы — персональная (19 тыс. подписчиков) и публичная (76 тыс.). При этом особых различий между страницами она не делает — на обеих постит выдержки из своей предвыборной программы и милые видео со своей собакой Мартой.

В этом вопросе не отстает от Богословской и Олег Ляшко. Между объяснениями, кого он назначит министром обороны и какой должна быть медицина в стране, главный радикал активно выкладывает душевные видео, на которых он поет в караоке или кормит своих многочисленных домашних питомцев. Такие посты собирают лайков не меньше, чем его предвыборные записи.

#видеотруба. Рецепты дорог и рапанов

По количеству подписчиков на YouTube тройка лидеров выглядит так: Владимир Зеленский (почти 165 тыс. человек), Олег Ляшко (74 тыс.) и Юлия Тимошенко (65 тыс.). Канал Зеленского появился меньше месяца назад — 25 января. Главный радикал завел себе страницу на YouTube в 2011-м, а Тимошенко еще раньше — в 2009 году. Четвертое место по количеству подписчиков делят Александр Вилкул и Андрей Садовой (по 25 тыс.), а замыкает пятерку Петр Порошенко (22 тыс.). Еще много работы на крупнейшем в мире видеоресурсе предстоит Илье Киве — у него пока лишь 144 подписчика.

Если определять лидеров по общему количеству просмотров, то здесь вперед вырвалась Тимошенко — на сегодняшний день у нее почти 46 млн просмотров. Второе место у гаранта — видео его канала посмотрели 31 млн раз. Замыкает тройку лидеров Олег Ляшко с 18 млн просмотров.

Если говорить о контенте каналов кандидатов в президенты, то на 90% он состоит из записей политических ток-шоу, выступлений претендентов на партийных съездах и интервью различным телеканалам. Особняком стоит видео рецепта романтического ужина, который у себя на канале опубликовал несколько дней назад Андрей Садовой — вместе с одним из своих соратников он готовит черноморских рапанов.

Кулинарную тему поддерживает и Инна Богословская (18 тысяч подписчиков), поделившаяся со своей аудиторией рецептом рождественского пирога. Кроме того, она анализирует на своем канале антиправительственные протесты "желтых желетов" во Франции, рассуждает о семье, любви и взаимоотношениях.

А Александр Вилкул, помимо своих конституционных предложений и презентации мирного плана для Донбасса, поделился с подписчиками и рецептом хороших дорог.

#микроблог. Английский и путешествия

Хотя Twitter и краткая форма сообщения в 280 знаков не так популярны в Украине, как на Западе, наши политики используют и эту площадку. Здесь среди лидеров — Петр Порошенко (1,2 млн читателей), Олег Ляшко (278 тыс.) и Анатолий Гриценко (230 тыс.). На микроблог Юлии Тимошенко подписаны 29 тыс. человек, однако по странице понятно — она рассчитана на иностранцев. Все записи здесь исключительно на английском языке, а ссылки ведут только на англоязычную версию сайта ее политической силы.

Два кандидата — Андрей Садовой и Инна Богословская — по количеству подписчиков занимают промежуточное место (2358 и 2131 соответственно). Правда, последнюю запись на своей странице Богословская сделала еще в феврале 2010-го. У других отобранных "Сегодня" кандидатов куда более скромные результаты: у Романа Насирова 603 читателя, у Илья Кивы — 317. У Владимира Зеленского официальной страницы на сервисе микроблогов нет вообще.

Если же говорить о лайках, то результаты наших политиков тут довольно скромные, по сравнению с Facebook. Посты Петра Порошенко собирают в среднем пару сотен лайков, появляясь по несколько раз на дню. У остальных кандидатов ситуация куда хуже: записи Гриценко (в которых он преимущественно ссылается на свой Facebook) не набирают и сотни "сердечек", а у Тимошенко и десятка.

Интересная ситуация — с аккаунтом Александра Вилкула. Кандидат в президенты подписан всего на одну страницу в Twitter — ею оказался один из официальных блогов издания National Geographic, посвященный путешествиям. В целом видно, что Twitter не играет важной роли в агитации, ставки на него никто из полииков не делает.

#все_без_фильтров. Цитаты и спортзал

Если говорить об Instagram, здесь на первом месте за счет медийности и большого количества активных в соцсетях поклонников оказался Зеленский. На его страницу подписано больше 2,6 млн человек. Но это далеко не политический контент. Постит он в основном фотографии со съемок и концертов — предвыборной риторики минимум. В среднем каждый его пост набирает по 250—300 тысяч лайков. На втором месте — Петр Порошенко, на страницу которого подписаны 190 тысяч человек, а на третьем — Тимошенко (110 тысяч подписчиков). При этом гарант у себя отчитывается о внешнеполитических достижениях, а Тимошенко выкладывает фото с партийных съездов. Радикал Олег Ляшко, на которого подписаны 20 тысяч человек, большое внимание уделяет своим собакам. У Андрея Садового почти 16 тысяч подписчиков — предвыборную агитацию и фото из поездок по регионам он разбавляет цитатами бразильского писателя Пауло Коэльо. Наконец, у социалиста Ильи Кивы (3,7 тысячи подписчиков) все записи можно разделить на три типа: он выступает в политических ток-шоу, тренируется в спортзале или фотографируется с семьей, позируя в уютном белом свитере.

Напомним, "Сегодня" ведет подробную хронологию предвыборной гонки. Сами президентские выборы назначены на 31 марта 2019 года. Результаты должны объявить до 10 апреля. Дата возможного второго тура – 21 апреля. Победителя же в нем должны объявить до первого мая. А к 3 июня – провести инаугурацию президента.

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АВТОР: Илья Требор Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.