Согласована итоговая "формула Штайнмайера" для "нормандской четверки" – СМИ

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"Формула Штайнмайера" получила предварительное согласование для обсуждения на "нормандской встрече, однако, как стало известно, не на условиях Киева – там отсутствуют пункты о миротворцах и передаче контроля Украине над границей с Россией. Об этом сообщил информированный источник.

"Проект итогового документа предварительно согласован. Он содержит перечень следующих шагов в части политического и гуманитарного урегулирования на Донбассе под эгидой "нормандского формата" в рамках реализации минского комплекса мер. Не исключено, что будет отдельно затронут вопрос обменов по формуле "всех установленных на всех установленных", – сказал источник.

Он уточнил, что в этом документе якобы нет пунктов о передаче Киеву контроля над участком украинско-российской границы в части Донецкой и Луганской областей, а также о вводе миротворческой миссии ООН на Донбасс.

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Как сообщали новости "Сегодня", 1 октября в Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы, на которой Украина одобрила текст "формулы Штайнмайера". Однако стоит отметить, что это только согласование документа, который будет передан "Нормандской четверке", лидеры стран которой и обсудят все нюансы, в том числе и предохранители выполнения договоренностей. Само одобрение Киевом документа в Минске ни на что не влияет, а наоборот – разблокировало единственную преграду для переговоров в "нормандском формате".

В то же время глава государства Владимир Зеленский отмечал, что "формула Штайнмайера" должна быть в будущем имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса, однако его еще нет. Президент также говорил, что все предохранители относительно вывода российских войск и проведения выборов по украинским законам будут прописаны в новом законе.

На брифинге президент четко дал понять, что никакой сдачи нацинтересов Украины нет, и выборы в ОРДЛО не будут проведены, пока не будут выведены российские войска и не будет обеспечена безопасность. Зеленский объяснил, что включает в себя "формула Штайнмайера", о которой договорились в Минске.

Также решению Киева рады другие участники "нормандского формата" – Москва, Берлин, Париж. Так, например, в Кремле заявили, что "само подтверждение "формулы Штайнмайера" уже является фактом позитивным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает принятие этого предложения "важным шагом" для реализации принятых ранее соглашений, и что это поможет пойти дальше "по пути реализации Минских договоренностей".

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