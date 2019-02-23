Князев потребовал от подчиненных обеспечить честные выборы
Князев потребовал от руководителей местной полиции отчитываться перед обществом о расследовании нарушений на выборах
Всем руководителям территориальных подразделений полиции необходимо регулярно отчитываться перед обществом о реагировании на нарушения, связанные с избирательной кампанией.
Соответствующее распоряжение отдал глава Нацполиции Сергей Князев во время селекторного совещания с руководителями областных управлений ведомства.
"Вы лично, каждый в своем регионе, отвечаете за документирование таких фактов, от принятия сообщения, сбора материалов, расследования и направления дела в суд. Подчеркиваю необходимость надлежащей координации всех без исключения подразделений, в частности, центрального аппарата с территориальными органами", – заявил он.
Кроме того, Князев подчеркнул, что для полиции нет разницы, какая политическая сила участвует в избирательной гонке.
"Наша задача – обеспечить честность этих выборов… И главное, что мы от вас требуем, – никакой политики. В противном случае – сняли китель и пошли заниматься политикой", – предупредил глава Нацполиции.
Также он поручил руководителям территориальных подразделений систематически отчитываться перед обществом об оперативной обстановке по событиям и нарушениям, связанным с избирательной кампанией.
Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков сообщил о 61 открытом уголовном производстве по факту нарушений во время избирательного процесса.
Также мы сообщали, член координационного штаба МВД по обеспечению правопорядка на выборах Иван Варченко заявил, что подарок от кандидата в президенты в виде килограмма гречки не считается подкупом избирателя.
Кроме того, сообщалось, что Аваков призвал Верховную Раду поддержать законопроект об ужесточении наказания за нарушение избирательного законодательства.
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