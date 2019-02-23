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Князев потребовал от подчиненных обеспечить честные выборы

Сегодня, 15:22

Князев потребовал от руководителей местной полиции отчитываться перед обществом о расследовании нарушений на выборах

Сергей Князев
Сергей Князев. Фото: Нацполиция
Князев потребовал от подчиненных обеспечить честные выборы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/ec4/e41/5c4ec4e419b1c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/ec4/e41/5c4ec4e419b1c.jpg Украина Князев потребовал от руководителей местной полиции отчитываться перед обществом о расследовании нарушений на выборах

Всем руководителям территориальных подразделений полиции необходимо регулярно отчитываться перед обществом о реагировании на нарушения, связанные с избирательной кампанией.

Соответствующее распоряжение отдал глава Нацполиции Сергей Князев во время селекторного совещания с руководителями областных управлений ведомства.

"Вы лично, каждый в своем регионе, отвечаете за документирование таких фактов, от принятия сообщения, сбора материалов, расследования и направления дела в суд. Подчеркиваю необходимость надлежащей координации всех без исключения подразделений, в частности, центрального аппарата с территориальными органами", – заявил он.

Кроме того, Князев подчеркнул, что для полиции нет разницы, какая политическая сила участвует в избирательной гонке.

"Наша задача – обеспечить честность этих выборов… И главное, что мы от вас требуем, – никакой политики. В противном случае – сняли китель и пошли заниматься политикой", – предупредил глава Нацполиции.

Также он поручил руководителям территориальных подразделений систематически отчитываться перед обществом об оперативной обстановке по событиям и нарушениям, связанным с избирательной кампанией.

Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков сообщил о 61 открытом уголовном производстве по факту нарушений во время избирательного процесса.

Также мы сообщали, член координационного штаба МВД по обеспечению правопорядка на выборах Иван Варченко заявил, что подарок от кандидата в президенты в виде килограмма гречки не считается подкупом избирателя.

Кроме того, сообщалось, что Аваков призвал Верховную Раду поддержать законопроект об ужесточении наказания за нарушение избирательного законодательства.

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Тег выборы, нарушения, Нацполиция, князев

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