Константин Елисеев / Фото: president.gov.ua

Соратник Порошенко оценил будущий визит Зеленского в Турцию https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2 2019-08-05T13:38:00+03:00 Политика Константин Елисеев объяснил важность запланированной поездки главы государства в Анкару

Бывший заместитель главы Администрации президента (при Петре Порошенко) Константин Елисеев позитивно оценил планы президента Владимира Зеленского посетить с официальным визитом Турцию. Об этом он написал в Twitter.

Он назвал самые важные вопросы, которые глава государства должен обсудить с президентом Турции.

"Визит в Турцию – одного из ключевых стратегических партнеров Украины – уместное решение президента. Следует установить доверительный личный контакт с другом государства – Эрдоганом. Углубление отношений с Анкарой – весомый фактор экономического развития, усиление войск и потенциала по вопросам безопасности, поддержки по Крыму", – написал Елисеев.

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Как сообщали новости "Сегодня", накануне визита главы государства в Анкару, в Турции сделали важное заявление по Крыму. На 11 совещании послов Турецкой Республики министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу твердо заявил о неизменной позиции относительно непризнания временной оккупации Крыма и продолжении активной политики защиты прав крымских татар.

Отметим, что турецкие власти и дипломаты уже неоднократно заявляли о поддержке Украины в противостоянии российской агрессии и непризнании оккупации Крыма Россией. Так, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не признает захват Крыма Россией.

В свою очередь министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу назвал ситуацию в Крыму гуманитарной трагедией. Также он четко дал понять, что оккупированный Россией полуостров является украинской территорией.

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