Соратник Порошенко оценил будущий визит Зеленского в Турцию

Бывший заместитель главы Администрации президента (при Петре Порошенко) Константин Елисеев позитивно оценил планы президента Владимира Зеленского посетить с официальным визитом Турцию. Об этом он написал в Twitter.
Он назвал самые важные вопросы, которые глава государства должен обсудить с президентом Турции.
"Визит в Турцию – одного из ключевых стратегических партнеров Украины – уместное решение президента. Следует установить доверительный личный контакт с другом государства – Эрдоганом. Углубление отношений с Анкарой – весомый фактор экономического развития, усиление войск и потенциала по вопросам безопасности, поддержки по Крыму", – написал Елисеев.
Как сообщали новости "Сегодня", накануне визита главы государства в Анкару, в Турции сделали важное заявление по Крыму. На 11 совещании послов Турецкой Республики министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу твердо заявил о неизменной позиции относительно непризнания временной оккупации Крыма и продолжении активной политики защиты прав крымских татар.
Отметим, что турецкие власти и дипломаты уже неоднократно заявляли о поддержке Украины в противостоянии российской агрессии и непризнании оккупации Крыма Россией. Так, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не признает захват Крыма Россией.
В свою очередь министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу назвал ситуацию в Крыму гуманитарной трагедией. Также он четко дал понять, что оккупированный Россией полуостров является украинской территорией.
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