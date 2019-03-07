Совбез ООН проведет заседание по ситуации в Крыму
В обсуждении примут участие не только члены Совбеза, но и представители других государств-членов ООН и неправительственных организаций
15 марта пройдет заседание Совета безопасности ООН по случаю пятой годовщины аннексии Крыма Россией, где обсудят не только преступления оккупантов на полуострове, но и последствия нарушения Москвой международного права.
Об этом сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, передает Укринформ.
Отмечается, что в заседании примут участие не только члены Совбеза, но и представители других государств-членов ООН и неправительственных организаций.
"Основное внимание будет уделено обсуждению правовой и политической оценки российской агрессии, а также последствий нарушения РФ международного права для европейской архитектуры безопасности. Особый акцент будет также сделан на правозащитном аспекте", – сказал Николенко.
По его словам, Россия игнорирует не только международное право, но резолюции международных организаций с требованием прекратить преследования крымчан на полуострове, например, задержание архиепископа ПЦУ Климента.
"Недавнее задержание архиепископа Православной церкви Украины Климента доказывает, что для Кремля не существует границ – ни правовых, ни моральных, ни духовных. Классический пример деятельности репрессивной машины сталинского режима. Печально, что эта машина вернулась в наши времена. Еще печальнее, что она снова уничтожает человеческие жизни на украинской территории", – отметил дипломат.
Киев рассчитывает на адекватную реакцию международного сообщества на действия агрессора.
Напомним, 31 октября прошлого года на заседании Совбеза ООН признали незаконными "выборы" на Донбассе. В Нью-Йорке обсуждались вопросы ситуации на Донбассе, агрессии России в Азовском море и милитаризации оккупированного Крыма.
18 декабря 2018 года уже Генассамблея ООН утвердила резолюцию по Крыму и агрессии РФ в Азовском море. Международное сообщество выразило свою озабоченность в связи с продолжающимися действиями России в районах Черного и Азовского морях, включая их милитаризацию, призвало прекратить аннексию Крыма и вывести свои вооруженные силы, а также освободить плененных украинских моряков.
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