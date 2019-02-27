Пять лет оккупации Крыма: куда дрейфует полуостров, с которого жителям приходится бежать

Из-за засилья военных, плохой экологии и краха в туризме крымчане продолжают покидать АРК

Захват воинской части в Крыму (2014 год). Фото: Сегодня

Пять лет оккупации Крыма: куда дрейфует полуостров, с которого жителям приходится бежать Игорь Серов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/538/60c/5c753860ceecc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/538/60c/5c753860ceecc.jpg 2019-02-27T07:10:00+02:00 Крым Из-за засилья военных, плохой экологии и краха в туризме крымчане продолжают покидать АРК

Сегодня исполняется ровно 5 лет с того момента, как первые "зеленые человечки" захватили в Крыму здание Верховного Совета, что позволило впоследствии провести аннексию полуострова. Несмотря на бравурные отчеты оккупационных властей, с каждым годом жить в Крыму все сложнее. "Сегодня" пообщалась с крымчанами и выяснила, от чего страдают жители полуострова.

Например, сооснователь общественной инициативы "КрымSOS" — правозащитница Тамила Ташева рассказала нам, что по официальным данным из Крыма из-за оккупации выехали как минимум 31 тысяча жителей (население полуострова до аннексии — 1,9 млн человек).

"А по неофициальным — вдвое больше. Речь идет о более чем 60 тысячах человек. Люди продолжают выезжать и сейчас, хотя, конечно, и не в таких масштабах, как ранее", — говорит Ташева.

Эти данные подтверждает и переселенец из Крыма Эрфан Кудусов:

"Буквально за час до нашего с вами разговора я встретил на станции метро "Крещатик" знакомую семью из Ялты. Они мне сказали, что устали от депрессии, царящей на полуострове, и поняли, что здесь у них больше перспектив".

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Дорого и мало

Постоянное проседание курса рубля, плохой урожай зерновых делают свое дело: только за прошлый год стоимость минимальной продкорзины выросла на 8% — в оккупационном Крымстате подсчитали, что население сможет прожить в месяц на 4035 рублей (чуть более 1600 грн).

"При этом качество продуктов заметно ниже украинских. Дело в том, что, например, молочные продукты сюда завозят из российской глубинки, а их качество оставляет желать лучшего", — рассказал нам Александр М. из Керчи.

А с октября прошлого года на полуострове на 10—13% подорожал белый хлеб. Местные также жалуются, что минимальная зарплата — 9 тыс. рублей (около 4500 грн), но работы мало. Несмотря на официальный уровень безработицы в 0,5%, вакансий с хорошей оплатой немного — очень часто предлагают пол-, а то и четверть ставки. А в 2019-м жителей Крыма ожидает еще и повышение тарифов на ЖКУ — минимум на 15%, что еще больше ударит по кошелькам.

Пороховая бочка

Все больше тревожит крымчан и состояние экологии.

"Все помнят о ситуации с химзаводом в Армянске в прошлом году, когда "ржавели" листья на деревьях и желтела вода, а детей с опозданием эвакуировали из города — живем, как на пороховой бочке", — говорят крымчане и боятся повторения аварии.

Не менее тревожные события происходят и на другом конце полуострова — в Керчи. Там, несмотря на протесты врачей и жителей, оккупанты продолжают добывать песок в карьере возле хранилища токсичных отходов — фосфор, мышьяк, хлор рискуют попасть в море и отравить тысячи людей.

Дефицит врачей

"Многие врачи просто выехали из Крыма. На их место приезжают либо начинающие, либо не нашедшие себя врачи, либо просто шарлатаны, поэтому качество медпомощи резко упало", — говорит Эрфан Кудусов.

Опрошенные нами крымчане, которые часто наведываются к родственникам, рассказали, что врачи, не желая погрязать в бумажной волоките и низких зарплатах, стараются перейти на работу в частные клиники, потому как там выше зарплаты — но их услуги не по карману большинству крымчан.

Ноль лайнеров с богатыми туристами

Несмотря на то, что оккупационные власти за последние годы заявили, что в курортный сезон на отдых приезжают от 5 до 6 млн туристов, сами крымчане аргументированно развенчивают эти мифы.

"Такие показатели были раньше, до аннексии, когда процветал в том числе и круизный туризм. Сейчас же огромных лайнеров, прибывающих из Греции или других стран, — ноль. Поэтому озвученные цифры можно смело делить на два, а то и на три", — рассказали нам жители полуострова.

Кроме того, обитатели АРК сетуют, что, например, в Евпатории власти заблокировали набережную и развернули неподалеку стройку.

"Опасаемся, что такой дискомфорт отпугнет туристов из нашего города", — рассказал нам один из местных жителей.

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"Верим и ждем возврата"

"Затянулось время освобождения Крыма. Со стороны украинских властей, к сожалению, нет внятных движений, действий. Нет разъяснений о планах деоккупации Крыма. Жить хочется сейчас, а не только надеждами. Поэтому люди в апатии и депрессии. Несмотря на это, крымчане доверяют украинским властям и ждут. Как говорится, надежда умирает последней", — рассказали опрошенные нами переселенцы из Крыма.

Тем не менее украинские власти продолжают тщательно документировать все преступления оккупантов. Как недавно сообщили в прокуратуре Автономной Республики Крым, с 2014 года расследуется 1506 уголовных производств по оккупации Крыма. Так, по результатам досудебного расследования, прокуратура направила в суд 144 обвинительных акта, а по 21 производству уже есть обвинительные приговоры, которые вступили в силу. Кроме того, в прокуратуре сообщили, что следователями установлено около 19 тысяч сотрудников правоохранительных органов, которые работали в государственных органах на момент оккупации.

Напомним, недавно Порошенко показал видео о том, как при аннексии Крыма Россия прикрывалась "живым щитом". Аннексию Россией Крыма президент Петр Порошенко назвал не только актом агрессии, но и самым тяжким международным преступлением.

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АВТОР: Игорь Серов Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.