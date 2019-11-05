Советник Трампа планирует покупку "Мотор Сичи" – СМИ

Эрик Принс. Фото: скриншот

Один из крупнейших в мире производителей двигателей для авиационной техники, оказавшаяся в центре расследования СБУ украинская компания "Мотор Сич", в скором времени может стать собственностью неофициального советника президента США.

Об этом сообщает Wall Street Journal, по данным которого речь идет об основателе печально известной частной военной компании Blackwater (ныне — Academi) Эрике Принсе, который уже выразил заинтересованность в покупке предприятия.

Источники издания напомнили о том, что Вашингтон пытается помешать покупке "Мотор Сичи" группой китайских компаний.

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Принса интересует завод. При этом он хочет заполучить список клиентов компании, а также чтобы компания сохранила украинскую регистрацию.

Как пишет газета, за последние пять лет американец посещал Украину не менее девяти раз. В последний свой визит (24−27 октября) он посетил "Мотор Сичи", который впечатлили его "высоким уровнем технологий".

Ни Принс, ни в "Мотор Сичи" данную информацию комментировать не стали, однако представитель американского бизнесмена заявил журналистам о его желании инвестировать в Украину.

Напомним, ранее эксперт исследовательского центра Atlantic Council Андерс Аслунд посоветовал США самим купить "Мотор Сич", если они не хотят, чтобы компания досталась инвесторам из Китая.

А в прошлом году СБУ явилось на "Мотор Сич" с обысками. Позже в ведомстве сообщили о предотвращении вывода компании за границу, назвав это диверсией против экономики и обороноспособности страны.

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