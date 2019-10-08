Советник Юнкера по Украине рассказал о своей задаче

Элмар Брок / Фото: Flickr

Назначенный в начале сентября специальным советником президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера по Украине немецкий политик Эльмар Брок видит своей задачей оказание помощи новому украинскому руководству в недопущении ошибок, которые могут впоследствии создать проблемы для интеграционного процесса Украины в направлении Европейского Союза.

"Моя задача – помочь избежать проблем в законодательстве в направлении Европейского Союза, в частности, это касается законодательства в сфере государственного управления, реформы правосудия, децентрализации, чтобы не допустить ошибок, которые затруднят потом усиление европейских связей Украины", - сказал Брок в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Также специальный советник президента Еврокомиссии добавил, что видит своей задачей помочь новому руководству Украины, "где есть много людей без опыта и такие, у которых опыт есть", избежать конфликта.

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Брок в целом положительно оценил президента Украины Владимира Зеленского и его мотивацию, отметив при этом, что "также нужно смотреть, чтобы он не сделал ошибок, которые могут создать проблемы в будущем интеграционном процессе в направлении Европейского Союза".

"Для нас также очень важно, чтобы система правосудия была независимой от власти. В вопросе независимости судебной системы ошибки быть не должно", – подчеркнул немецкий политик.

Также специальный советник президента Еврокомиссии сообщил, что намерен посетить Украину "в ближайшие недели".

Ранее Брок отметил, что до проведения местных выборов на территории ОРДЛО, кроме прочего, должно произойти восстановление Украиной контроля над ныне неподконтрольным участком украинско-российской границы на Донбассе.

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