"Спас двух побратимов": Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему бойцу

До вступления в ряды ВСУ Матвеев был волонтером и добровольцем

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему не днях бойцу ВСУ Тарасу Матвееву, который ценой своей жизни спас двух своих сослуживцев во время вражеского обстрела.

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Об этом сообщает Офис главы государства.

Младший лейтенант посмертно стал Героем Украины за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, и самоотверженное служение украинскому народу.

"Тарас Матвеев на фронте с начала войны. Был волонтером и добровольцем, а в 2019 году начал службу в рядах ВСУ. Во время вражеского обстрела 31-летний Тарас спас двух своих побратимов, помог им добраться в безопасное место. К сожалению, сам погиб от вражеской мины. Именно благодаря таким людям Украина выстоит и победит. Это – пример ценностей молодых поколений украинцев, которые творят нашу страну. Вечная память герою", – сказал Зеленский.

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Отмечается, что командование части 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ и собратья инициировали процедуру подачи на присвоение Матвееву звания Героя Украины. Похорон украинского защитника состоится 15 июля.

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Тарас Матвеев погиб вечером 10 июля, когда боевики обстреляли украинские позиции в районе села Троицкое в Луганской области. Одна из мин попала в блиндаж, где было двое солдат. Тарас вытащил двух бойцов наружу и отнес в безопасное место. В это время еще одна мина упала на позицию и осколками смертельно ранила его.

Напомним, вчера, 12 июля, на Донбассе ранения получили шесть украинских воинов, а сегодня уже с самого утра погибли два бойца ВСУ. Один из них подорвался, а второй погиб во время гранатометного обстрела.

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