На передовой погибли два бойца: где ВСУ понесли потери

Противник уже с самого утра атаковал позиции наших воинов

После того как вчера на Донбассе были ранены шесть бойцов, сегодня у ВСУ новые потери – погибли двое военнослужащих на Донецком направлении.

Реклама

Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

"Сегодня, 13 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня. Враг открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил неподалеку Славного. К большому сожалению, в результате обстрела противника Украина потеряла одного мужественного защитника", – сообщили военные.

В ООС отметили, что еще один боец украинской армии погиб вблизи населенного пункта Зайцево.

В тренде На Донбассе ранили пятерых украинских военных

Реклама

"Во время выполнения боевого задания в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве еще один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью. Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших украинских героев", – сообщили в штабе.

Как уже писали новости "Сегодня", вчера, 12 июля, на фронте украинские воины хорошо потрепали оккупантов – ВСУ уничтожили вражескую артиллерию, у боевиков были большие потери. У врага есть убитые, много раненых и пострадала тяжелая техника.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама